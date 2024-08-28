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В новосибирских школах планируется внедрить детекторы событий, нарушающих общественную безопасность

Образовательные учреждения Новосибирска оснастят детекторами событий, нарушающих общественную безопасность. Трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере разработки и внедрения данного ИТ-решения подписали вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин, вице-мэр Новосибирска Максим Останин и ректор НГУ Михаил Федорук. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Стороны договорились совместно запустить пилотный проект по оснащению учебных заведений столицы Сибири аппаратно-программным комплексом, разработанным НГУ для профилактики агрессивного поведения. В системы видеонаблюдения будут интегрированы детекторы, работающие на основе технологий искусственного интеллекта. Такой подход позволит повысить уровень безопасности учащихся.

«Главная задача любых цифровых решений умного города — обеспечить максимальный уровень безопасности и комфорта населения. У нашей компании есть необходимый опыт и ресурсы для реализации таких проектов, наши ИТ-продукты успешно функционируют в регионах Сибири. Уверен, что взаимодействие с ведущим университетом и администрацией города станут дополнительным импульсом цифровой трансформации Новосибирска», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Мы считаем, что иногда стоит отойти от классических мер безопасности и применить самые современные технологии, чтобы сделать новосибирские школы максимально безопасным местом», – сказал вице-мэр Новосибирска Максим Останин.

«Мы уделяем большое внимание работе в интересах индустриальных партнеров, и мы открыты для сотрудничества с компаниями и предприятиями любого масштаба. Очевидно, что шире всего такое сотрудничество развивается с крупными игроками, такими как «Ростелеком», в силу того, что у них больше задач, в решении которых может помочь университет, как в создании новых технологий, так и в подготовке высококвалифицированных кадров для наших партнеров. Надеемся, что это соглашение станет частью более широкого и взаимовыгодного партнерства», — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

Соглашение подписано в рамках партнерства «Ростелекома» и Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ по федеральному проекту «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика России».

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