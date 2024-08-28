Utrace поможет фармкомпаниям быстрее получать сведения о движении лекарств, произведенных контрактными заводами

Разработчик облачной аналитической системы Utrace Analytics предоставит фармкомпаниям возможность интеграции с данными контрактных производств, переданных в ИС «МДЛП». Это позволит крупным производителям, использующим национальную систему маркировки в качестве основного источника данных, быстрее получать отчетность по остаткам, выбытию, движению и средним ценам на лекарства, произведенные контрагентами. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Utrace Analytics — аналитическое решение для фармпроизводителей и импортеров, которое помогает бизнесу в режиме онлайн отслеживать распределение лекарств по логистической цепи, получать данные о конечных продажах по различным каналам, анализировать эффективность маркетинговых кампаний, а также точнее планировать отгрузки. Фармкомпании используют платформу в качестве достоверного источника данных из государственной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП»).

Ранее информация по продажам медпрепаратов в отдельных сегментах рынка была практически закрыта. Крупные фармкомпании, у которых действует контрактное производство, не имели прямого доступа к отчетности по движению товаров, выпущенных контрагентами. Это затрудняло анализ сбыта и прогнозирование спроса на медицинские препараты, критически важные для населения. Все необходимые отчеты приходилось запрашивать у контрагентов и обрабатывать их вручную.

Чтобы решить эту проблему, в ИС «МДЛП» реализовали механизм делегирования. Теперь контрактные производства могут проставить в личном кабинете ИС «МДЛП» опцию делегирования данных по необходимым лекарственным препаратам на ИНН держателя регистрационного удостоверения. Данные будут проверены через Единый структурированный справочник лекарственных препаратов и валидированы Минздравом России, после чего станут доступны в личном кабинете головной компании. Таким образом, всю необходимую для аналитики отчетность крупный фармпроизводитель сможет собирать самостоятельно без привлечения контрактных производителей.

На текущий момент механизм делегирования запущен не полностью. В ответ на эту задачу компания Utrace запустила услугу по дообогащению Utrace Analytics недостающими сведениями из ИС «МДЛП». Сегодня пользователям доступны две опции обогащения данными – передача загрузки данных на поддержку сотрудникам Utrace, а также кастомная доработка решения для автоматической интеграции с ИТ-системой контрактного производителя. Задачу дообогащения можно решить в срок от трех недель.

«Рынок постепенно переходит на полную прослеживаемость движения лекарств, что в перспективе поможет фармбизнесу получать более точные аналитические отчеты о сбыте продукции и использовать их для извлечения инсайтов. Однако для полноценной аналитики производителям нужны сведения по всему портфелю лекарственных препаратов, включая производство на контрактных площадках. Текущая реализация ИС “МДЛП” пока не дает такой возможности. Мы понимаем потребности бизнеса и готовы поддержать фармкомпании в вопросах, связанных с управлением отчетностью. Наша экспертиза позволит всего за несколько недель развернуть индивидуальное решение для обогащения данными и обеспечить доступ к ранее недоступным сведениям», — сказал Иван Кудряшов, ведущий аналитик Utrace.