«СберЛизинг» перешел на ИБП C3 Solutions российского производства

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и объектов ИТ-инфраструктуры, осуществила замену источника бесперебойного питания в компании «СберЛизинг».

Источник бесперебойного питания (ИБП) иностранного производства, эксплуатируемый «СберЛизингом», обеспечивал энергетическую безопасность компании, поддерживая сохранность информации и ИТ-инфраструктуры. Он принадлежал ушедшей из России иностранной компании, что усложняло ситуацию в части оперативного сервисного обслуживания. Поэтому руководство приняло решение о закупке и вводе в эксплуатацию отечественного решения. Новое устройство должно было быть максимально приближено к качеству западных производителей. Также важным условием стала сервисная поддержка, которая должна оказываться российским вендором на высочайшем уровне. Сервис, скорость реакции и качество обслуживания оборудования – главные факторы, на которые заказчик обращал внимание при выборе производителя.

Специалисты C3 Solutions показали себя профессиональной командой и оперативно отреагировали на запрос «СберЛизинга». В качестве оптимального решения вендор предложил источник бесперебойного питания из новой линейки – модель C3.UPS.G3T3330K серии Pro Tower Classic. Это устройство с двойным преобразованием обеспечивает высокую производительность и удобен в обслуживании. Модель ИБП представлена с внешними и внутренними батареями, двумя входами питания переменного тока (основной и байпас) и активной коррекцией коэффициента мощности во всех фазах.

За два календарных дня, выпавших на выходные, специалисты компании доставили, заменили, подключили, провели необходимые испытания и запустили новый ИБП C3 Solutions в эксплуатацию в «СберЛизинге». Сегодня устройство успешно функционирует, обеспечивая энергетическую безопасность, защиту данных и оборудования заказчика.

«Мы понимаем, что любая компания переживает за сохранность критического оборудования и своих данных, – сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Поэтому C3 Solutions старается минимизировать время замены или сервиса устройств. Нельзя допускать отключения ИТ-инфраструктуры заказчика. Установленный нами ИБП позволит обеспечить корректное и беспрерывное функционирование ИТ-оборудования «СберЛизинга», а также гарантирует защиту важнейших для заказчика данных».

«Эксперты C3 Solutions показали настоящий профессионализм в решении нашей задачи, – отметил Дмитрий Битков, директор управления эксплуатации и развития инфраструктуры и сервисов «СберЛизинга». – Специалисты оперативно заменили ИБП и установили новый. Решение вендора позволило бесшовно обеспечить бесперебойную работу и функционирование критически важного оборудования. Мы искренне благодарим команду C3 Solutions за проделанную работу».

Теперь в рамках гарантийного и постгарантийного обслуживания ИБП «СберЛизинг» может обращаться за помощью напрямую к С3 Solutions в режиме 24/7.