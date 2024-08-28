Россияне рассказали, как искусственный интеллект влияет на их работу

Половина россиян (50,2%) считают, что искусственный интеллект (ИИ) влияет на сферу их занятости и работу. Из них 14% оценивают это влияние как значительное. При этом три четверти (76,6%) полагают, что эволюция ИИ несет в себе положительные изменения, видят негатив в развитии нейросетей лишь 23,4%. Таковы результаты общероссийского опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, в котором приняли участие 3 тыс. человек. Опрос проводился в июле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

В ходе опроса россиян спросили: «Произошли ли в отрасли, в которой Вы работаете, изменения в связи с развитием искусственного интеллекта?» О том, что значительные изменения произошли, сообщили 14% респондентов, 36,6% отмечают влияние ИИ на свою работу, однако считают его незначительным. Никаких изменений не заметили 49,8% респондентов.

Среди тех, кто заметил изменения, подавляющее большинство (76,6%) считают их положительными, негатив в развитии нейросетей видят 23,4% респондентов.

Среди позитивных изменений от присутствия ИИ в их сфере деятельности большинство (39,3%) респондентов назвали упрощение рабочего процесса, повышение эффективности отметили 30,8%. А 22,8% сообщили, что с появлением ИИ в их работе появляются более интересные творческие задачи. Позитивное влияние ИИ на конечный продукт (качество работы) отметили 21,2% респондентов. На появление новых вакансий указали 20,4% респондентов. Рост дохода с развитием ИИ отмечают 9,6% опрошенных.

Те, кто видит отрицательное влияние ИИ, среди негативных факторов прежде всего отмечают снижение числа вакансий в сфере их занятости (об этом сообщили 24,9% респондентов). 17% отметили увеличение числа рутинных операций в производственном процессе из-за внедрения ИИ (таких как исправление простых ошибок, совершаемых искусственным интеллектом). 16,6% отмечают, что с внедрением ИИ снижается доход, и 14,9% утверждают, что работать стало сложнее. Вырос объем работы у 9,4% респондентов, и снизилась эффективность труда у 6,5%.

Ответы респондентов на вопрос «В каких сферах ИИ способен помочь людям быть эффективнее?» распределились следующим образом. По мнению большинства респондентов, полезен ИИ в таких сферах, как программирование (такого мнения придерживаются 62,2% опрошенных), инженерные специальности (51,5%), финансы (47,5%), транспорт и логистика (47,3%), наука (43%) и медицина (40,3%), торговля и сфера услуг (38,4%), организация процессов управления (38,3%), в военных специальностях (28,3%).

В то же время эффективность ИИ в таких сферах, как спорт и развлечения, гуманитарные науки и искусство, отметило наименьшее число респондентов — 12,3% и 19,8% соответственно.