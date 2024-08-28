Компания «ИнфоТеКС» разработала высокопроизводительный NGFW для каналов 200G-400G

Компания «ИнфоТеКС» завершила испытания высокопроизводительного межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) ViPNet xFirewall уровня ЦОД, предназначенного для обработки больших объемов трафика. Новое исполнение ViPNet xFirewall обладает производительностью, необходимой для защиты от угроз информационной безопасности каналов связи пропускной способности до 200G. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Кроме того, в рамках развития проекта был создан и протестирован кластер из двух прототипов новой модели программно-аппаратных комплексов ViPNet xFirewall и брокеров сетевых пакетов отечественного производителя. Нагрузочные и функциональные тесты данного решения показали корректность и высокую стабильность работы представленного технологического стека при максимально допустимой нагрузке на каналах связи с пропускной способностью до 400G.

Тестирование проводилось в лаборатории по методике, разработанной в соответствии с государственными нормами и учитывающей международные практики. В настоящее время ведутся работы над решением, достигающим производительности 1 Терабит/сек.

«Разработка российского высокопроизводительного NGFW на доверенной платформе – требование рынка, которое мы стремимся выполнять. Новые исполнения ViPNet xFirewall показывают хорошие результаты при работе в высоконагруженных сетях. Мы готовы к дальнейшему развитию продукта и пилотным проектам у заказчиков», – сказал Николай Смирнов, директор по продуктам «ИнфоТеКС».

ViPNet xFirewall 5 – это шлюз безопасности – межсетевой экран нового поколения (NGFW), сочетающий функции классического межсетевого экрана: анализ состояния сессии, проксирование, трансляция адресов; с расширенными функциями анализа и фильтрации трафика такими как: глубокая инспекция протоколов, выявление и предотвращение компьютерных атак, инспекция SSL/TLS-трафика, взаимодействие с антивирусными решениями, DLP и песочницами.