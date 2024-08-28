«Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации

Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контроллеров Consyst Electronics. Сертификат партнера свидетельствует о высоком уровне компетенций и надежности компании «Электротехника Инжиниринг» в области внедрения автоматизированных средств управления (АСУ) на производственных и гражданских объектах. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Электротехника Инжиниринг» обладает обширным опытом в реализации проектов в металлургии и горнорудной промышленности. Компания предлагает услуги комплексного инжиниринга для промышленных предприятий. Специалисты выполняют полный цикл работ, включая предпроектные изыскания, разработку проектной документации, поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также сопровождение экспертиз и получение разрешений на строительство. Сервисное обслуживание и ремонт осуществляются в соответствии с техническими требованиями, регламентами и рекомендациями заводов-изготовителей приборов. Для эффективного решения задач своих клиентов компания предлагает программируемые логические контроллеры Consyst Electronics серии L52.

ПЛК L52 представляют собой модульные устройства с поддержкой функций резервирования и горячей замены модулей, что делает их подходящими для автоматизации непрерывных производств в энергетике, металлургии, химической, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, целлюлозно-бумажном производстве, фармацевтике, водном хозяйстве и других отраслях. Контроллеры относятся к высокопроизводительному классу и могут управлять системами с более чем 10 тыс. сигналами.

В рамках начала сотрудничества компании актуализировали информацию об ассортименте средств управления Consyst Electronics, провели маркетинговые активности, начали совместную проработку проектов, а также организовали базовое обучение для оптимальной и эффективной эксплуатации оборудования.

Сергей Мельников, коммерческий директор «Электротехника Инжиниринг»: «Контроллеры Consyst Electronics полностью соответствуют требованиям заказчиков по функционалу и быстродействию. Как российский бренд, партнер предлагает надежные решения с технической поддержкой на территории страны. Продукция поставляется в срок, сопровождается необходимыми сертификатами и гарантирует высокую степень безопасности. Как интеграторы мы получаем полную поддержку от "Консист Констракшн" на объектах».

Николай Кадацкий, директор по развитию бизнеса «Консист Констракшн»: «Мы ожидаем интересных проектов, где сможем продемонстрировать конкурентоспособность оборудования Consyst Electronics. У заказчиков появится возможность не зависеть от ушедших брендов и сократить расходы. Сотрудничество с компанией "Электротехника Инжиниринг" позволит нам расширить сферы применения наших контроллеров».