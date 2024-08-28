CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Directum RX поддерживает работу с классификатором полномочий Минцифры

В новой версии Directum RX появилась дополнительная функциональность — выбор полномочий из справочника при создании электронных доверенностей. Это могут быть коды из классификатора Минцифры или полномочия в свободной форме, которые чаще всего используются в компании. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Теперь в Directum RX, начиная с версии 4.6, при создании машиночитаемой доверенности в формате 003 можно выбрать полномочия из справочника, где они сгруппированы по видам обязательств, которыми наделяется доверенное лицо.

Группа полномочий «Подписание документов»

Администратор импортирует и обновляет справочник полномочий из классификатора Минцифрыгосударственного ресурса со списком кодов полномочий, которые указываются в доверенности. Благодаря этим кодам информационные системы могут автоматически считывать информацию о полномочиях подписанта.

При этом у пользователей сохраняется возможность прописывать полномочия текстом в свободной форме. Если их приходится часто заполнять вручную, то администратор может сделать их справочными.

Также в новой версии Directum RX появилась возможность импортировать в систему электронные доверенности: с передоверием; с несколькими доверителями; с разными типами доверителей.

При импорте таких доверенностей в системе формируется печатная форма документов в формате PDF.

«С 1 сентября 2024 г. основной вариант подписания электронных документов сотрудниками компании — КЭП физлица в связке с машиночитаемой доверенностью. Мы постоянно совершенствуем систему, чтобы делать ее удобной для пользователей, в то же время соблюдая требования законодательства. В ближайших планах поддержать в Directum RX создание электронных доверенностей в форматах 002 и 003 с ненотариальным передоверием и импорт нотариальных МЧД», — Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum

В Directum RX с помощью интеграционного модуля к «Контур.Доверенности» можно реализовать полный цикл работы с МЧД: создание, согласование, подписание, регистрацию, отзыв и перевыпуск доверенностей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России напишут стандарты оборудования для производства микроэлектроники. Сейчас их просто не существует

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS