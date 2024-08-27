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Жители Курской области могут найти бесплатное жилье и работу с проживанием с помощью «Госуслуг» и «Авито»

«Авито» совместно с «Госуслугами» запустил сервис поиска бесплатного жилья и вакансий с проживанием для пострадавших жителей Курской области. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как найти бесплатное жилье

На «Авито Недвижимости» появилась возможность выбрать один из вариантов бесплатного проживания для пострадавших из Курской области. Снять можно квартиру, комнату или дом. Сейчас таких объявлений уже более 100, и их число постоянно растет.

Чтобы снять жилье, нужно зарегистрироваться на «Авито» и откликнуться на предложение. Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на «Госуслугах».

Как найти работу с проживанием

На «Авито Работе» запущен фильтр «Работа с проживанием». По нему можно найти вакансии, где работодатель предоставляет бесплатное жилье или готов компенсировать стоимость его аренды. Таких предложений на площадке уже 1,4 млн по всей стране.

Чтобы увидеть объявления, нужно при поиске работы открыть раздел «Компания предоставляет» и отметить параметр «Проживание».

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