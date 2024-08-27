Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³

Высшая школа экономики (ВШЭ) в лице факультета городского и регионального развития и ГК Simetra заключили соглашение, в рамках которого компания предоставит вузу академическую лицензию на использование собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Студенты ВШЭ с помощью цифровой платформой смогут выполнять практические задания по моделированию транспортных потоков.

Отечественная цифровая платформа RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой на уровне региона, города или промышленного объекта. Система применяется для мониторинга, моделирования и менеджмента дорожного движения. RITM³ состоит из модулей, которые различаются в зависимости от решаемых ими задач и могут применяться как в связке, так и независимо друг от друга. Академическая версия цифровой платформы RITM³ включает в себя базовые модули – «Цифровой двойник», «Транспортное прогнозирование и моделирование» и «Геоинформационная система (ГИС)».

В рамках соглашения предоставляется доступ к полностью российской платформе RITM³, на которой студенты смогут отрабатывать на занятиях профессиональные задачи, с которыми на практике сталкиваются транспортные инженеры.

«Обучение информационным технологиям в вузе – неотъемлемая часть подготовки высококвалифицированных специалистов, способных развивать экономику страны. Многие успешные проекты начинаются с университетских работ, студенты могут получить еще в вузе востребованные практические навыки, которые являются необходимыми, особенно в такой сложной сфере деятельности, как транспортное моделирование. Студенты, обладающие навыками работы с современными технологиями транспортного моделирования, получают значительное преимущество на рынке труда», – отметил Андрей Борисов, руководитель траекторий «Транспортное планирование», «Транспортное планирование и управление» магистерской программы «Управление пространственным развитием городов» ФГРР НИУ ВШЭ.

«Нашу компанию с Высшей школой экономики связывает многолетнее сотрудничество: преподавание дисциплин по транспортному моделированию, участие в научных и образовательных мероприятиях вуза. Подготовка хороших специалистов – один из приоритетов компании Simetra. С помощью цифровой платформы RITM³ мы даем студентам возможность осваивать передовые технологии уже на этапе учебы. Так мы одновременно инвестируем и в будущее своей компании, и в целом в развитие транспортной отрасли, которая сейчас как никогда нуждается в качественных инженерных кадрах», – сказал Андрей Прохоров, к.э.н., управляющий партнер ГК Simetra.

Дисциплина «Транспортное моделирование» появилась в учебных планах факультета городского и регионального развития с 2019 г. Дисциплина активно реализуется и является одной из самых востребованных на программе «Управление пространственным развитием городов».