CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Российский разработчик корпоративного ИТ-мониторинга Monq Digital Lab представил SaaS в облаке «Яндекса»

Monq Digital Lab, отечественный вендор корпоративного ИТ-мониторинга нового поколения Monq, выпустил облачную версию платформы. Система помогает управлять состоянием ИТ-окружения и проактивно реагировать на сбои. Платформа объединяет в одном решении мониторинг инфраструктуры, приложений, пользовательских интерфейсов и зонтичный мониторинг. Об этом CNews сообщили представители Monq Digital Lab.

SaaS-версия Monq, созданная при технологическом партнерстве с Yandex.Cloud и полностью соответствующая российским и международным стандартам безопасности, позволяет пользователям экономить на внедрении и поддержке, ускорить и упростить развертывание системы, а также управлять функциональными блоками в зависимости от потребностей команд мониторинга и эксплуатации.

«Облачный Monq – это ответ на потребности компаний, в которых “коробочная” версия может быть излишней или, например, отсутствуют строгие требования от департамента информационной безопасности в части необходимости разворачивания внедряемых решений только в контуре конкретной компании. SaaS позволяет экономить как на ресурсах, так и на поддержке: собственные инфраструктурные мощности выделять не нужно, как и держать в штате специалистов по обновлению и администрированию систем. – сказал Иван Фролов, руководитель продуктов Monq.Automation и Monq.Cloud. – Кроме того, появляется возможность “собрать” свою собственную облачную версию из нужных функциональных блоков, или, воспользоваться только одним из них – например, Signals, для эффективного реагирования на алерты систем мониторинга, оперативного реагирования на проблемы и минимизации простоя сервисов и инфраструктуры».

В облачной версии продукта также есть возможность пользоваться и полным функционалом платформы, включая инструменты low и no-code автоматизации.

Платформа Monq находится в реестре Минцифры; для пользователей доступна бесплатная комьюнити-версия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Софтлайн» за долги забрал хостинг-провайдеров у своего бывшего владельца

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России создан двумерный магнит, который поможет преодолеть технологические пределы микроэлектроники

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

ИИ Microsoft обвинил журналиста в преступлениях, о которых он писал статьи

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS