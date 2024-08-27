«Ред Софт» и VR Concept подготовили платформу для импортозамещения VR-классов в школах и вузах

Компании «Ред Софт» и VR Concept завершили тестирование и сертификацию совместимости VR Concept с операционной системой «Ред ОС», открывая новые возможности для создания полноценных VR-лабораторий и классов в российских образовательных учреждениях. Теперь школы, вузы и учреждения СПО могут использовать отечественные решения для проведения уроков в виртуальной реальности, что станет важным шагом в реализации политики импортозамещения в сфере образования и информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Компании подготовили совместимые решения для оснащения классов VR-тренажерами, работающими на базе операционной системы «Ред ОС», которая ранее была передана образовательным учреждениям, включенным в партнерскую программу компании «Ред Софт». VR Concept получила сертификат, подтверждающий безопасность и корректность функционирования программного обеспечения в среде «Ред ОС», что гарантирует стабильную и надежную работу продуктов компании на отечественной платформе.

Екатерина Тихомирова, руководитель отдела образования «Ред Софт», сказала: «Нам важно, предоставляя инфраструктурную платформу для образования, наполнять её совместимыми решениями для эффективного обучения. Соглашение с компанией VR Concept открывает дорогу к полноценному импортозамещению VR-лабораторий и классов, уже созданных на базе школ, вузов и СПО в рамках национального проекта "Образование". Объединение компетенций команды "Ред Софт" и VR Concept — важный шаг к цифровому суверенитету нашей страны».

С помощью VR-шлемов и ПО VR Concept преподаватели и студенты могут погружаться в единое виртуальное пространство, где ученики взаимодействуют с 3D моделями в масштабе 1:1, что позволяет усваивать материал в интерактивном и наглядном формате. Применение VR-технологий в учебном процессе уже продемонстрировало значительное улучшение качества усвоенных знаний. В пилотном проекте, проведенном в ГБОУ РОЦ №76, были зафиксированы результаты, показавшие повышение успеваемости по химии с 67,7% до 83,3%, по биологии — с 72% до 83,3%, и по физике — с 68% до 100%.

Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept, отметил: «Получение сертификата совместимости с "Ред ОС" — важный этап для нашей компании и наших клиентов. Эта интеграция позволит обеспечить более высокий уровень информационной безопасности и удобства использования нашего программного обеспечения в условиях российской ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что совместная работа с "Ред Софт" создаст мощную платформу для цифровизации образования и подготовки кадров для цифровой экономики».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», прокомментировал: «"Ред Софт" активно реализует проекты, цель которых — повышение осведомленности об отечественных разработках и популяризация ИТ-отрасли среди будущих молодых специалистов. Также ИТ-компании могут не только обучать студентов работе в своей экосистеме, но и предлагать разработки, делающие сам процесс обучения интереснее. Опыт внедрения решений VR Concept наглядно демонстрирует, как повышается вовлеченность ребят и как это положительно сказывается на успеваемости».

На сегодняшний день с компанией «Ред Софт» сотрудничают более 450 российских образовательных учреждений из 71 региона Российской Федерации. На операционную систему «Ред ОС» переведено более трех тыс. учебных классов, и передано свыше 300 тыс. лицензий на программное обеспечение для организации учебного процесса. Теперь все участники партнерской программы могут интегрировать в учебный процесс VR-тренинги от VR Concept.

Компании «Ред Софт» и «VR Concept» продолжают предоставлять образовательным учреждениям бесплатный доступ к продуктам своих экосистем, активно развивая сотрудничество и способствуя формированию устойчивой платформы для импортозамещения VR-лабораторий и классов в России.