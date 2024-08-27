«Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform

Компания «Онланта Код ИТ» (входит в группу «Ланит») обновила инфраструктурное решение собственной разработки Onplatform. Изменения коснулись интерфейса, архитектуры Kubernetes-платформы и её совместимости с отечественными операционными системами.

Onplatform ‒ российская инфраструктурная платформа, построенная на базе Kubernetes. Включает в себя более 40 различных сервисов, которые позволяют комплексно автоматизировать процесс разработки и эксплуатации программного обеспечения. Входит в реестр отечественного ПО.

В версии 2.0 для удобства работы с инструментами переработан пользовательский интерфейс и появились дашборды, которые помогают оценивать состояние процессов в Onplatform. В отличие от предыдущей версии, все развернутые компоненты платформы отображаются в едином окне, из которого осуществляется быстрый переход в нужный элемент. Добавлена панель мониторинга с актуальными показателями кластера Kubernetes и дашборд с историей Helm-чартов. Можно не только просматривать предыдущие установки и обновления, но и создавать новые чарты.

Произошли изменения в архитектуре Onplatform ‒ платформа стала модульной. Сейчас в ней десять автономных компонентов, дополняющих друг друга. Разработчики могут устанавливать продукты, необходимые для конкретных задач. Это упрощает процесс разработки, позволяя командам параллельно работать над различными модулями, и улучшает масштабируемость за счёт легкого добавления новых функций и компонентов.

Важным обновлением инфраструктурного решения стала совместимость с отечественными операционными системами Astra Linux и «Ред ОС». Поддержка этих ОС необходима компаниям, которые активно переходят на новый софт.

Олег Коновалов, генеральный директор компании «Онланта Код ИТ», сказал: «Наша команда постоянно совершенствует платформу, делая её надежной и интуитивно понятной для пользователей. В планах ‒ добавить удобный маркетплейс, из которого нажатием одной кнопки можно будет установить необходимое ПО сразу в кластер Kubernetes. Также мы активно занимаемся инсталлятором платформы, что существенно облегчит работу заказчикам, устанавливающим Onplatform в закрытом контуре».