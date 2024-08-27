Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate

Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров, и «ВсеИнструменты.ру», российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта, подписали соглашение о сотрудничестве. Компания арендовала в дата-центре IXcellerate MOS5 (Южный кампус) десять стоек стандартной комплектации. Гарантированная мощность каждой стойки составляет не менее 6 кВт.

Размещение серверного оборудования на внешних площадках – многолетняя стратегия «ВсеИнструменты.ру». ИТ-инфраструктура гипермаркета насчитывает более 200 физических и более 2 тыс. виртуальных серверов, на которых хранится порядка 800 ТБ данных. Это мощный ресурс, который поддерживает работу федеральной сети продаж (компания присутствует в каждом четвертом городе России, занимает около 600 тыс. кв м складских площадей и имеет более 1 тыс. пунктов вывоза заказов). Чтобы обеспечить бесперебойную работу всех ИТ-систем и максимальную доступность сервисов для клиентов, компании необходимы надежные ЦОД-партнеры, которые смогут предоставить необходимое количество стойко-мест и поддержать рост ритейлера в долгосрочной перспективе.

С 2021 г. вычислительные ресурсы «ВсеИнструменты.ру» распределяются между тремя площадками в рамках столичного региона, однако не все выбранные исходно дата-центры смогли обеспечить возможности роста и расширения инсталляции. В 2024 г. гипермаркет приступил к поиску новой площадки для миграции ИТ-инфраструктуры. К претенденту предъявлялись максимально жесткие требования: SLA по доступности услуг на уровне Tier III (не ниже 99,98% в формате 24/7/365). Это критически важный показатель как для онлайн-, так и для офлайн-ресурсов компании; небольшая удаленность от других ЦОДов, расположенных в столичном регионе: этот критерий обусловлен требованием к скорости взаимодействия между серверами. Клиенты не должны заметить замедления в работе сайта даже при выходе из строя одного из дата-центров; наличие определенных телеком-операторов и доступ к облачным сервисам: гипермаркет использует как собственные, так и публичные облака для оптимизации производительности, масштабируемости и баланса стоимости; доступность необходимого количества стоек, возможность для масштабирования, четкие планы по вводу новых мощностей; наличие услуги remote/smart hands и клиентских помещений, круглосуточный доступ для авторизованного персонала, высокая скорость реакции на запросы, а также типы используемых PDU и габариты шкафов.

По итогам тендера выбор был сделан в пользу оператора IXcellerate, который смог гарантировать соответствие всем требованиям при оптимальном ценовом предложении.

Дмитрий Деев, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры и сервисов «ВсеИнструменты.ру», сказал: «Спрос на качественный сервис на рынке ЦОД значительно превышает предложение, и найти дата-центр, который не только сможет обеспечить нужное количество стоек, но поддержать масштабирование бизнеса в долгосрочной перспективе, − задача нетривиальная. Мы предпочитаем расширяться в рамках действующего дата-центра, а не "метаться" от площадки к площадке, и IXcellerate предоставил нам такую возможность. Помимо цифрового роста, нас с IXcellerate объединяет общая ценность: ориентир на клиентское счастье. Нас также приятно радует сервис − скорость реакции и удобство взаимодействия через клиентский портал».

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate, отметил: «Мы понимаем, как важно для бизнеса развиваться, не встречая внешних ограничений на своем пути, и обеспечиваем нашим клиентам возможность цифровизации и развития ИТ-инфраструктуры на многие годы вперед. Запланированная ёмкость MOS5 превышает 4,5 тыс. стойко-мест, в этом и следующем году будут запущены новые очереди, что значительно расширит наши возможности. И это только один из ЦОД в экосистеме IXcellerate. Наши планы по развитию остались неизменны: строительство и запуск новых площадок идут согласно намеченному графику».