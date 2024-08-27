На земле маркизов в Татарстане ускорили интернет

Для жителей и гостей села Шеланга в Верхнеуслонском районе увеличили скорость интернета в два раза. «МегаФон» запустил дополнительное телекоммуникационное оборудование на территории села. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Шеланга — населенный пункт с более чем 400-летней историей, в котором проживает порядка тысячи человек. В XVI веке Петр I передал эти земли семье Нарышкиных. В конце XIX века владельцами Свияжского уезда, в состав которого входила и Шеланга, стали потомки маркиза Филиппо Паулуччи, служившего в российской армии.

Красота правого берега Волги до сих пор привлекает туристов и отдыхающих. Как показывает анализ обезличенных данных с базовых станций оператора, летом в селе побывали гости из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, а также Москвы, Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, Ярославля и других городов страны.

Связисты установили дополнительное оборудование, чтобы увеличить максимальную скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей и гостей до 100 Мбит/с, а также расширить зону покрытия сети четвертого поколения на территории села и в его окрестностях. Теперь абоненты «МегаФона» могут комфортно работать, учиться и просто проводить время в интернете, не сталкиваясь с проблемами долгой загрузки и нестабильного соединения.

«Шеланга — крупное село с развитой инфраструктурой. Здесь есть средняя школа, библиотека, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. За год общий объем потребляемых интернет-данных в населенном пункте увеличился на 15%. Строительство нового телеком-оборудования стало необходимостью для поддержания высокого качества нашей сети в условиях растущего спроса. Более того, интернет играет важную роль в развитии самого села и в его экономическом росте», — отметил Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

В населенном пункте живут активные пользователи мобильного интернета. В среднем сельчанин, абонент оператора, каждый месяц расходует 26 ГБ трафика на своем устройстве. Этого достаточно для загрузки или онлайн-просмотра 17-20 полнометражных фильмов.