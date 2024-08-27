MANGO OFFICE добавила Апелляцию оценок в модуль Контроль качества

Новинка избавит сотрудников от несправедливых оценок диалогов с покупателями

В 2024 году специалисты отдела контроля качества ежедневно тратят много сил и ресурсов на контроль всех коммуникаций менеджеров с клиентами.

Контролёры анализируют и оценивают каждый диалог. Их отзывы напрямую влияют на выполнение KPI сотрудников.

Но операторы узнают о своих оценках только в конце отчетного периода. Они не могут сразу оспорить несправедливый фидбек.

Представьте. Вы менеджер по продажам в онлайн-магазине мебели. Ежедневно общаетесь с 50+ клиентами.

В конце месяца руководитель сообщает, что контролёр плохо оценил вашу работу. KPI не выполнены – премию можно не ждать.

Причина – покупателям диванов ни разу не предложили средства по уходу.

А бизнес не смог повысить средний чек и увеличить выручку.

Модуль Контроль качества со встроенной Апелляцией оценок от MANGO OFFICE поможет компаниям решить эту боль.

Как работает новинка

Раньше Модуль Контроль качества работал так. Инструмент помогал специалистам отдела контроля качества анализировать и оценивать все внешние коммуникации сотрудников. А также собирал обратную связь от покупателей.

Но была сложность. Если оператор получал негативную оценку за диалог с клиентом – он о ней не узнавал.

Теперь Апелляция оценок моментально отправит сотруднику уведомление с фидбеком о его работе – на почту или в Контакт-центр. И поможет оспорить плохую оценку.