Исследование МГПУ: владельцы трекеров здоровья используют их регулярно

Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели исследование, посвященное изучению феномена цифрового биокапитала и практик использования трекеров здоровья. Результаты работы, проведенной Максимом Глушко, Дарьей Федоркиной и Анной Симакиной под руководством доцента Института гуманитарных наук МГПУ Марии Сахаровой, показали, что 75% пользователей трекеров применяют их более года, при чем 48% из них пользуются трекерами два года и более. Это говорит о том, что практики самоотслеживания прочно вошли в повседневную жизнь значительной части населения. Об этом CNews сообщили представители МГПУ.

О формировании устойчивых привычек самоотслеживания и накопления цифрового биокапитала говорит то, что большинство пользователей трекеров (75%) применяют их постоянно, без длительных перерывов. Кроме того, 80% используют трекеры с высокой частотой: 48% - каждый день, а 32% - несколько раз в неделю.

Интересно, что большинство пользователей трекеров (73%) используют трекеры для конкретных целей. Наиболее популярной целью оказалось использование трекеров для занятий спортом (41%). Реже трекеры применяются для контроля заболеваний (19%) и контроля питания (10%). Эти данные указывают на осознанный подход к самоотслеживанию и целенаправленное накопление цифрового биокапитала.

Анализ степени вовлеченности пользователей в процессы сбора и обработки данных выявил интересную тенденцию. Несмотря на то, что большинство респондентов (91%) полагаются на автоматический сбор данных цифровыми устройствами, когда речь заходит об анализе собранных данных, наблюдается обратная картина. 47% пользователей делают выводы самостоятельно, а 22% основываются на кратком анализе, предлагаемом приложением. Это говорит о высоком уровне критического мышления и стремлении к самостоятельной интерпретации полученных данных.

«В ходе исследования выяснилось, что среди респондентов, практикующих сбор данных о себе с помощью цифровых устройств, 59% имеют высшее образование, что почти в два раза превышает средний показатель по России (26%). Это может свидетельствовать о наличии связи между уровнем образования и склонностью к использованию современных технологий для самоотслеживания», — сказал Максим Глушко.

Однако гипотеза исследования о наличии связи между цифровым биокапиталом и культурным капиталом не подтвердилась. Корреляционных анализ показал, что связь слишком слабая (коэффициент корреляции Спирмена составил всего 0,05). Это ставит под сомнение возможность рассмотрения цифрового биокапитала как новой формы капитала в классическом понимании.

Исследователи МГПУ отмечают, что полученные результаты открывают новые перспективы для изучения феномена цифрового биокапитала и практик самоотслеживания. В частности, они предлагают в будущих исследованиях расширить выборку, включив в нее все население России, а также усовершенствовать показатели для измерения культурного и цифрового биокапитала, сделав их более чувствительными к минимальным различиям. Результаты исследования имеют важное практическое значение для понимания тенденций в области цифрового здоровья и могут быть использованы при разработке стратегий в сфере здравоохранения и образования. Кроме того, они вносят вклад в теоретическое осмысление новых форм капитала в эпоху цифровизации.

Исследование МГПУ демонстрирует, что практики использования трекеров здоровья становятся неотъемлемой частью жизни значительной части населения, особенно людей с высшим образованием. Однако вопрос о статусе цифрового биокапитала как новой формы капитала остается открытым и требует дальнейшего изучения.