Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром»

Компания «Флант» и Научно-технический центр информационных технологий «Роса» официально подтвердили технологическую совместимость Deckhouse Kubernetes Platform с операционной системой «Роса Хром». По итогам проведенных инженерами испытаний был получен соответствующий сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Роса».

Партнерство двух технологических компаний расширяет функционал программного обеспечения для корпоративных клиентов, построенного полностью на отечественном стеке. Совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и ОС «Роса Хром» позволяет легко строить инфраструктуру любой сложности и с разными корпоративными ИБ-контурами, а также обеспечивать высокую производительность, стабильность и безопасность при работе с контейнерными приложениями.

«Партнерство с «Флант» — это определенно шаг вперед в создании комплексных ИТ-решений на основе отечественных технологий. Благодаря интеграции мы теперь можем предложить заказчикам гибкое и безопасное решение для управления контейнерами, используя все преимущества Deckhouse Kubernetes Platform», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса»

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — флагманский продукт АО «Флант». Платформа помогает автоматизировать управление жизненным циклом разработки, защиты, хранения и доставки приложений. Позволяет создавать и управлять Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: на bare-metal-серверах, поверх любой виртуализации, в публичных и частных облаках, а также в гибридной модели и edge-инсталляциях. К настоящему моменту на DKP запущено свыше миллиона контейнеров, развернуто более семи тыс. приложений на девяти тыс. узлах крупных компаний.

«Роса Хром» — это российская операционная система для компьютеров и серверов, которая очень быстро и просто развертывается. ОС создана на основе собственного репозитория ROSA 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

«Подтверждение технологической совместимости DKP с операционной системой РОСА Хром открывает новые возможности для пользователей по созданию удобной рабочей инфраструктуры и ускорения процессов разработки. Уверен, что вместе с НТЦ ИТ РОСА мы продолжим поиск инновационных решений в условиях растущих требований к цифровой независимости», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse.