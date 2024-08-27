«Дамате» реализует долгосрочную программу по цифровизации предприятий

Группа компаний «Дамате» продолжает реализацию долгосрочной программы по комплексной цифровизации предприятий. Внедрение информационных технологий охватит все предприятия группы. Первый этап проекта планируется завершить до конца 2025 г. Компания оценивает совокупные инвестиции в реализацию программы на уровне более 300 млн руб. до 2025 года. Об этом CNews сообщили представители «Дамате».

Программа «Дамате» по цифровизации – это системный процесс, который реализуется с учетом специфики и потребностей каждого из направлений бизнеса. Компания внедряет проекты по автоматизации производства и системы управления складами, развивает функции планирования продаж. Кроме того, планируется провести автоматизацию процессов службы управления персоналом, внедрить систему управления предприятием на базе «1С ERP» (система планирования ресурсов предприятия).

Реализация программы позволит сохранить и укрепить позиции «Дамате» в качестве лидера рынка. С ее помощью и за счет принятия наиболее эффективных решений и улучшения качества планирования будет обеспечен дальнейший рост по всем направлениям. Результатом коренных цифровых преобразований во всех сферах деятельности «Дамате» станет повышение прозрачности бизнеса, более оперативное реагирование на изменение спроса и улучшение качества конечного продукта.

«В ходе реализации программы по цифровой трансформации бизнеса «Дамате» поддерживает российские ИT-решения, отдавая приоритет отечественным разработкам и внедряя российское программное обеспечение. Программа по цифровизации включает в себя серию ИT-проектов, целью которых является цифровизация рабочих процессов, снижение себестоимости производства и обеспечение дальнейшего увеличения объемов производства. Продолжение перехода компании на новые цифровые технологии обеспечит поддержку роста нашей компании и оперативное принятие наиболее эффективных решений в бизнесе», – сказал первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Дамате» Станислав Варич.

В настоящее время «Дамате» реализует 13 стратегических проектов в пяти регионах, в которых принимает участие более 340 ИТ-специалистов и экспертов бизнес-направлений компании. Совместно определяются бизнес-цели этих инициатив, в процессе реализации оцениваются экономические результаты и бизнес-эффекты, достигнутые кросс-функциональной командой.

В ближайшее время планируется запуск системы автоматизированного управления складом на комплексе по производству индейки в Ростовской области, системы автоматизации производства на базе «1С» на заводе по переработке баранины в г.Черкесск (КЧР) и заводе глубокой переработке индейки в Пензенской области.

Напомним, «Дамате» с момента своего основания последовательно внедряет и использует цифровые решения, искусственный интеллект, робототехнику, Big Data. Так, на санпропускниках завода по убою и переработке индейки в Пензенской области действует система контроля санобработки рук и доступа на производство на основе ИИ. А в птичниках «Дамате» функционирует система на основе машинного зрения, осуществляющая круглосуточный контроль выполнения регламентных процедур сотрудниками.

Группа компаний «Дамате» (ГК «Дамате») – российский сельскохозяйственный холдинг, категорийный эксперт на нишевых рынках мяса. Компания производит мясо индейки, утки и баранины, а также развивает молочное животноводство и генетические проекты.

Компания реализует продукцию под торговыми марками «Индилайт», «Озерка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!» на территории всей страны и развивает экспортное направление.

Предприятия группы расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и в г. Санкт-Петербург. В 2023 г. «Дамате» произвела 237 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе.

В Пензенской и Ростовской областях работают комплексы полного цикла по производству и переработке индейки. В Тюменской области расположен крупнейший в стране племенной репродуктор. В г. Санкт-Петербург запущено производство рубленых полуфабрикатов.

В 2023 г. «Дамате произвела 13,8 тысячи тонн мяса утки в убойном весе. Комплекс по промышленному производству утки расположен в Ростовской области и включает в себя все этапы от родительского стада до переработки.

В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» развивает проект по баранине, который состоит из сервисной компании для фермеров, откормочных площадок и крупнейшего в стране завода по переработке баранины. Сырьевой базой являются фермерские хозяйства региона. «Дамате» произвела более трех тыс. тонн баранины в убойном весе по итогам 2023 г.

В Тюменской области находится животноводческий молочный комплекс на 13,5 тыс. голов КРС. В 2023 г. на предприятии было произведено 59 тыс. тонн молока-сырья. На базе комплекса реализуются уникальные для страны проекты в области генетики и племенного дела.

Банк сельскохозяйственных земель компании насчитывает более 100 тысяч га. На предприятиях компании по всей стране работают свыше 11 тыс. человек.