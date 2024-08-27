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Благодаря «Контуру» россияне смогут удаленно подписывать документы еще в трех странах ​

Удостоверяющий центр «СКБ Контур» открыл новые зарубежные представительства в Аргентине, Узбекистане и Испании. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В представительствах УЦ россияне могут получить, а также продлить сертификат электронной подписи. Для этого нужно лично прийти в представительство, захватив оригинал российского или заграничного паспорта, сообщить номер СНИЛС и ИНН.

В этих странах россияне смогут выпустить только КЭП физического лица. С ней можно решать личные дела и частично 一 бизнес-вопросы: подписывать кадровые документы, покупать и продавать недвижимость, обращаться в суд, регистрировать бизнес. Но оформить сертификат индивидуального предпринимателя или юрлица за рубежом не получится.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Россияне за границей активно интересуются возможностью выпуска сертификатов КЭП, и мы непрерывно занимаемся поиском новых надежных партнеров. Мы всегда открыты к сотрудничеству, чтобы все наши клиенты могли решать рабочие и бытовые вопросы, где бы они не находились. С июля 2023 г. Удостоверяющий центр «Контура» открыл зарубежные представительства уже в восьми странах».

Адреса представительств за границей:

Таиланд, Бангкок 18, 6 Udom Suk 31 Alley, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong, Bangkok 10260.

Грузия, Кобулети 350, Agmashenebeli st., Kobuleti, Adjara, Georgia, 6200.

Израиль Обращаться по почте samoylov@spb-kontur.ru.

Италия, Генуя Corso Torino, 78r, 16129 Genova GE.

Аргентина, Буэнос-Айрес Azcuénaga 1460, C1117 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Узбекистан, Ташкент 100031, Узбекистан, город: Ташкент, район: Мирабадский, ул. Буюк Турон, 77.

– Испания, Барселона Passatge del Tèxtil, 29, Sant Martí, 08018 Barcelona.

Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями. Аккредитован Минцифры России. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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