Выпуск компьютеров, оптики и электроники в столице вырос в два раза

За первые шесть месяцев 2024 г. столичные производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, оптики и электроники — увеличили объемы производства почти на 102% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о росте столичного обрабатывающего производства на 20% за I полугодие.

«Город поддерживает развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей по поручению Сергея Собянина, поэтому они традиционно демонстрируют рост. Так, по итогам I полугодия 2024 г. московские производители компьютеров, оптики и электроники увеличили объем выпуска продукции в два раза, а объем отгруженных товаров вырос более чем в 1,3 раза. Столичные компании успешно ведут разработки, регистрируют патенты и внедряют инновационные технологии. Сейчас в сфере R&D задействовано 300 тыс. москвичей», — сказал Максим Ликсутов. Он добавил, что аналогичный общероссийский показатель составил 35%.

В натуральном выражении за полугодие в 1,7 раза увеличен выпуск диодов и транзисторов, более чем в 2,1 раза — полупроводниковых приборов и их частей, более чем в 3,7 раза — сетевых, звуковых и видеоплат. Помимо этого, столичные предприятия почти в 4,7 раза нарастили производство компьютеров, их составляющих и принадлежностей к ним, в полтора раза — электронно-вычислительных и цифровых машин и в 106,5 раза — блоков и частей к ЭВМ. Положительная динамика отмечена и в выпуске коммуникационной аппаратуры — этой продукции изготовили почти в шесть раз больше. А рост производства устройств охранной или пожарной сигнализации увеличился примерно на 22%. Помимо этого, более чем на 18% увеличен выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний.

Город активно создает благоприятные условия для промышленников. С 2017 г. столица входит в тройку регионов с наиболее привлекательным инвестиционным климатом, а с 2019 г. занимает в рейтинге первое место. За последние пять лет наблюдается двукратный рост инвестиций в основной капитал.

Один из инструментов поддержки — статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», который обеспечивает предприятиям специальный налоговый режим — они освобождены от имущественного, земельного, транспортного налогов. Ставка налога на прибыль для резидентов снижена до двух процентов. Среди прочих, на базе ОЭЗ действует кластер фотоники и микроэлектроники.

«Столица активно реализует кластерный подход в развитии промышленности. Он обеспечивает тесную интеграцию с промышленной инфраструктурой, решает вопросы подготовки кадров, создает отраслевую синергию и повышает конкурентоспособность компаний. Один из таких кластеров — фотоники и микроэлектроники, уже объединил около 60 предприятий», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс.человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.