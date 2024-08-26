В России создан ИИ для безопасного совершения сделок

Российский разработчик Smart Engines создал и представил программно-аппаратный комплекс на базе ИИ для защиты сделок от мошеннических атак. Технология способна за несколько секунд проверить на подлинность комплект предоставляемых документов нескольких сторон. Решение позволит сотрудникам банков, нотариальных палат и иных организаций защититься от аферистов и ускорить обслуживание клиентов.

В специальный мультиспектральный сканер с ПО Smart Engines можно одновременно поместить несколько документов – например, два паспорта РФ. Встроенный ИИ произведет параллельную проверку подлинности всех из них. Так, например, при заключении договора купли-продажи недвижимости технология позволит обеспечить безопасности обеих сторон.

Кроме того, система способна одновременно проверять комплекс документов одного человека – это, например, общегражданский паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС. Или сразу несколько документов мигранта. ИИ также осуществляет кросс-валидацию данных, содержащихся во всех этих документов. Созданное решение напоминает механизм, когда человека в процессе идентификации прислать селфи с документом.

Алгоритмы разработчика выявляют 66 признаков подделки в трех диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК). Система анализирует оригинальность и элементы защиты бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила и т.д.), обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. Помимо этого, ИИ также осуществляет кросс-валидацию данных основного разворота с данными машиночитаемой зоны (MRZ), проверяет чип и действительность документа.

Ранее, чтобы проверить подлинность паспорта клиента, его водительского удостоверения или, например, СНИЛС, работникам финансовых или страховых компаний приходилось каждый из документов прикладывать к сканеру по отдельности. Несмотря на то, что процесс проверки занимал всего несколько секунд, процедура все равно занимала достаточно времени, так как необходимо было взять документ, положить его на сканер, подождать, забрать отсканированное и повторить весь процесс еще несколько раз.

«В условиях увеличения числа подложных документов многие организации стали интересоваться устройствами для выявления фальшивок. Однако существовала проблема того, что если клиент предъявил несколько документов, то проверка всех из них приводила к задержкам и образованиям очередей. Теперь же за счет улучшения нейросетевых алгоритмов нам удалось решить эту задачу», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.