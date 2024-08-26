Сервис «Нормирование операций» расширяет спектр услуг MD Audit от компании SL Soft

«Нормирование операций» поможет оптимизировать штат, снижать издержки, улучшать рабочие алгоритмы и проверять гипотезы о модернизации бизнес-процессов.

Сервис, входящий в экосистему MD Audit, распространяется по модели SaaS и доступен на стационарных компьютерах и мобильных устройствах. Он может использоваться как в составе MD Audit, так и в качестве самостоятельного продукта. Система MD Audit предназначена для контроля операционной деятельности компаний, автоматизации аудита и управления персоналом. Разработка собственного ПО, включая решения для автоматизации бизнес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline.

«Нормирование операций» позволяет анализировать не только работу отдельных сотрудников (Task Mining), но и выполнение целых бизнес-процессов (Process Mining). Для каждой из этих двух задач можно построить схемы на основе выполненных замеров.

Сервис «Нормирование операций» позволяет измерять время, в течение которого выполняются элементарные действия — отдельные этапы процесса. Например, приемка товара в точках продаж состоит из множества шагов: проверка накладных, разгрузка продукции, заведение сведений в базу данных и т.д. Благодаря оценке времени для каждого этапа сервис рассчитывает общую продолжительность бизнес-процесса или технологической операции.

Среди других задач, решаемых с помощью «Нормирования операций», – регулирование нагрузки на персонал, оценка продуктивности работы сотрудников, прогнозирование штата и расчет эффектов от модернизации бизнес-процессов.

Сервис будет полезен компаниям с большим штатом сотрудников и множеством бизнес-процессов. Например, когда необходимо снизить затраты на операционную деятельность или определить необходимое число сотрудников при масштабировании бизнеса.

«Сейчас «Нормирование операций» используется в торговой сети «Магнит» и банке ВТБ. В настоящем виде сервис уже показывает отличные результаты, при этом мы активно работаем над еще большим расширением его возможностей», — отметил Андрей Подгорнов, управляющий директор «МД Аудит» компании SL Soft.