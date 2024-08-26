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Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и ОС «Роса Хром 12 Сервер»

Компания Identity Blitz, разработчик решений для управления идентификацией и аутентификацией, и «Роса», разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, объявили о подтвержденной совместимости сервера аутентификации Blitz Identity Provider с ОС «Роса Хром 12 Сервер».

«Роса Хром» — это линейка операционных систем российской разработки, предназначенных для использования на серверах, рабочих станциях и встраиваемых системах. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. Сертифицирована ФСТЭК, добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

По результатам проведенных тестов специалисты компаний подтвердили, что сервер аутентификации Blitz Identity Provider успешно интегрируется с ОС «Роса Хром 12 Сервер». Интеграция решений обеспечивает комплексную защиту информационных ресурсов, упрощает администрирование и контроль доступа.

По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости. Инструкция по развертыванию Blitz Identity Provider на базе ОС «Роса Хром 12 Сервер» приведена в документации на сайте компании Identity Blitz.

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