На российском рынке появилась новая система автоматизации клининга «ТронБарон»

На российском рынке появилась новая система автоматизации клининга «ТронБарон». Об этом CNews сообщили представители «ВебЦитрус».

Развивать и масштабировать бизнес без автоматизации всегда сложнее. Для этого требуется большое количество времени, средств, сил и ресурсов, которых зачастую просто не хватает. В добавок к этому бизнес продолжает использовать устаревшие методы контроля своего персонала и подрядчиков. Всем знакомые бумажки и сотни беспорядочных сообщений в мессенджерах не позволяют организовывать бизнес-процессы должным образом.



Клининговые, охранные, промышленные, управляющие компании, медицинские, фитнес, торговые и бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, отели, салоны красоты и рестораны все чаще применяют систему автоматизации, для того чтобы повысить качество работы и существенно оптимизировать затраты.

Помимо целей автоматизации процессов клининга, которые чаще всего выделяют руководители, последние обновления в облачных сервисах пошли дальше.

Система автоматизации клининга «ТронБарон» предлагает следующие функции.



Контролировать рабочее время. Приходы, уходы, опоздания на смену и выработка часов.

Планировать разовые и регламентные задачи с контролем присутствия в нужной локации помещения.

Мгновенно переводить задачи, чек-листы и прочие инструкции на любой язык: Английский, Испанский, Азербайджанский, Казахский, Киргизский, Таджикский, Узбекский.

Фото и видео отчеты, которые нельзя подделать или загрузить из галереи.

Организовывать контролируемые обходы помещений.

Формировать прозрачную отчетность в мобильном приложении менеджера по объекту или в личном кабинете.

Собирать обратную связь от внешних людей без использования приложения.

Перехватывать негативные отзывы и оставлять их внутри системы.

Помогать дублировать положительные отзывы на отзовики с опциональной мотивацией клиента.

Удобный личный кабинет и мобильное приложение поможет оперативно наблюдать за объектами в режиме реального времени и знать, где сотрудники и чем они занимаются в данную секунду.

«Мы стремимся обеспечивать надежность, простоту и прозрачность для контроля вашего персонала или подрядчиков на объектах, чтобы рабочий процесс был предсказуемый и контролируемый», — сказал Дмитрий Кобзарев, генеральный директор компании ООО «ВебЦитрус».

Сервис одинаково полезен подрядчикам и заказчикам.

В случае подрядчика: улучшает управление бизнес-процессами, снижает расходы на персонал, автоматизирует расчет заработной платы, улучшает обработку претензий клиентов и увеличивает вероятность победы на тендерах.

В случае заказчика: обеспечивает мониторинг выполнения работ на объекте, точное определение числа сотрудников на смене, возможность оплаты услуг на основе достоверных данных о выполненных объемах работ. Кроме того, позволяет оперативно получать обратную связь от посетителей.

И это далеко не весь список возможностей сервиса, благодаря которым можно избежать ошибок, сократить время на выполнение задач и повысить производительность.