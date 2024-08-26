МТС запустила связь 4G в грибных местах Кузбасса

МТС сообщает расширении покрытия 4G на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС этим летом получили жители десятков малых сельских населенных пунктов от юга до севера региона. Кроме того, в эти районы в конце осени выезжают любители «тихой охоты», которые могут оставаться на связи по дороге к грибным местам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В частности, МТС приняла в свою мобильную сеть шесть населенных пунктов в Топкинском муниципальном округе: это деревни Цыпино, Пинигино, Бархатово, села Лукошкино, Хорошеборка. В Яшкинском округе 4G оператора работает в деревнях Морковкино и Саломатово, в Крапивинском – в селах Арсеново и Ключи, деревни Сарапки и поселке Плотниковский. В Новокузнецком округе доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили жители поселка Пушкино, сел Малиновка, Талая, Мостовая и Лыс.

В каждом из этих населенных пунктов проживает от 40 до 450 человек. С приходом современной мобильной связи сельчане получили возможность пользоваться «Госуслугами», онлайн банком, отслеживать почтовые отправления, делать покупки на маркетплейсах, общаться с друзьями и родственниками в мессенджерах. А грибники, в начале осени приезжающие в окрестности деревень и сел на «тихую охоту», могут оставаться на связи и пользоваться онлайн-навигаторами по дороге.

«Наличие заряженного телефона у грибника – вопрос не только удобства, но и безопасности. Белых пятен, куда не добивает сигнал сотовой сети, в Кузбассе с каждым годом становится все меньше. В этом году сеть 4G МТС заработала для 12 тыс. жителей десятков малых населенных пунктов, то же время мы планомерно расширяем покрытие на загородных трассах, чтобы автопутешественники оставались на связи», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.