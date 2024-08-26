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«МегаФон»: фотографии с пляжей озера Арахлей стали «улетать» быстрее

Летом 2024 г. отдыхающие на песчаных пляжах озера Арахлей могут выходить в сеть «МегаФона» на средней скорости до 100 Мбит/с. Разогнать мобильный интернет стало возможно после запуска дополнительной базовой станции в популярном месте отдыха забайкальцев и гостей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Новый телеком-объект взял на себя часть существующей пользовательской нагрузки. Равномерное распределение запросов абонентов позволило улучшить качество голосовой связи и работу мобильного интернета. Также теперь отдыхающие могут комфортно звонить с пляжей озера с помощью интернета по технологии VoLTE.

«Модернизация сети в любимом месте отдыха тысяч туристов делает пребывание здесь более комфортным. Мы фокусируем внимание на Ивано-Арахлейском парке — локация находится недалеко от Читы и сюда любят приезжать горожане в выходные и праздники. Ранее наши специалисты перевели сервисы транспортной сети на волоконно-оптическую линию связи и увеличили пропускную способность оборудования на 30%. В этом году после запуска дополнительной базовой станции передавать данные абоненты могут существенно быстрее. Теперь даже в пиковые нагрузки скорость передачи остается высокой. Абоненты могут свободно скачивать тяжелые видео, отправлять фотографии в мессенджерах и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Забайкальском крае Евгений Позлутко.

Озеро Арахлей притягивает не только жителей Забайкальского края. Полюбоваться живописной природой приезжают гости Бурятии, Иркутска, Красноярска, Кузбасса, а также из Санкт-Петербурга и Новосибирска. Аналитики оператора посчитали, что летом 2024 г. с берегов Арахлея пользователями в сети «МегаФона» было передано больше данных на 119% относительно аналогичного периода 2023 г.

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