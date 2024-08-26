Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros

Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО, а поддержка интегратора Wave Solutions обеспечила плавный переход на новую систему без остановки бизнес-процессов.

Ключевая особенность проекта миграции – одновременность внедрения нового решения и поддержки бизнес-процесса в текущих моделях. Основной задачей проектной команды являлась реализация максимально бесшовного перехода пользователей в новую систему и реализация проекта в срок до окончания подписки Anaplan.

Роль Wave Solutions:

Проект по внедрению платформы Optimacros был реализован при поддержке интегратора Wave Solutions - команды профессионалов, обладающих глубокими знаниями и опытом в области внедрения EPM IT-решений. Слаженная работа команд Lamoda и Wave Solutions позволила выполнить проект в кратчайшие сроки и с минимальными рисками.

Генеральный директор Wave Solutions Антон Минеев: «Ключом к успешному проекту по миграции является знания двух систем: текущей и целевой. За счет этого значительно уменьшается поток вопросов по требованиям, и мы можем работать «под ключ». Также это позволяет найти общий язык с пользователями текущей системы, упростить обучение и процесс перехода на новое решение. Благодаря объединенной проектной команде Lamoda не только перешла на отечественное решение, но и переквалифицировала свой центр компетенций на самостоятельное развитие и поддержку этого решения».

Цитаты руководства Lamoda:

Директор департамента по бизнес-приложениям и платформам Lamoda Станислав Гоц отметил: «В условиях текущей экономической ситуации крайне важно иметь возможность полагаться на отечественные решения. При выборе ПО для нас имела значение возможность гибкой и быстрой доработки собственными силами, а также облачное развертывание. Система Optimacros соответствует этим требованиям. Команда Wave Solutions помогла нам реализовать потенциал платформы и провести проект параллельно с работой иностранного решения».

О Lamoda

Lamoda появилась в 2011 году как интернет-магазин. Сейчас это крупнейший в России и СНГ ритейлер в сфере моды, красоты и лайфстайл, объединяющий в себе онлайн-платформу и розничную сеть. На онлайн-платформе представлено более 10 млн товаров от 4-х тысяч мировых и локальных брендов. Розничная сеть Lamoda Sport включает более 90 магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Уфе и других городах.

В компании работает более 10 тысяч человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, IT-хаба и колл-центра в Волгограде. В Lamoda входит ООО «Ламода Тех», которая имеет статус аккредитованной IT-компании. Девиз Lamoda — «Мода на каждый день». Миссия Lamoda — давать доступ к широкому ассортименту от ведущих брендов, создавать удобные, технологичные сервисы, объяснять модные тенденции и их применимость в повседневной жизни.

Контакты пресс-службы: pr@lamoda.ru

Wave Solutions: wavesolutions.ru