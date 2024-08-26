ГК «КОРУС Консалтинг» расширяет возможности «1C:WMS» и KONCRIT с помощью голосовых технологий Golas

ГК «КОРУС Консалтинг» и российский разработчик «АйВойс» заключили соглашение о партнерстве. Флагманский продукт компании в сфере интеллектуальных голосовых технологий GOLAS позволит отечественным ритейлерам, 3PL-операторам, дистрибуторам и производителям вдвое сократить количество ошибок при сборке заказов и повысить производительность на 20%. Новые технологии будут доступны на базе «1С:WMS» и логистической платформе KONCRIT. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг».

Golas – первое российское решение по автоматизации управления бизнес-процессами на предприятии с помощью голоса, которое предусматривает возможность предварительного обучения пользователей на любом языке. В GOLAS применяются речевые технологии и искусственный интеллект для распознавания и синтеза речи. Это новое поколение мобильных устройств сбора информации, которые контролируют выполнение операций в автоматическом режиме и обеспечивают удобный диалог между пользователем и информационной системой предприятия по беспроводной связи.

Благодаря предусмотренным в решении голосовым технологиям у пользователей исчезает необходимость в постоянном обращении к мобильным терминалам, планшетам, сканерам или бумажным носителям в нажатии кнопок. Это позволяет сотрудникам склада освободить руки и глаза, направив всё свое внимание на выполнении операций. Что значительно увеличивает точность и оперативность выполнения задач, а также повышает производительность. Для пользователей с речевыми особенностями, независимо от языка, доступна функция предварительного обучения системы позволяющая избежать ошибок при распознавании.

Оптимизация складских процессов с помощью интеллектуальных голосовых технологий будет доступна как на базе «1С:WMS», так и KONCRIT – собственной логистической платформы «КОРУС Консалтинг». Решение предназначено для крупного и среднего бизнеса, где нужна высокая производительность, требуется множество интеграций с другими системами и оборудованием. Кроме того, компании с нетиповыми процессами, чьи требования бизнеса выходят за рамки общепринятых классов систем и готовых ИТ-продуктов, смогут использовать KONCRIT как фундамент для заказной разработки.

Сотрудничество позволит «КОРУС Консалтинг» предложить своим заказчикам голосовые технологии, обеспечивающие управление всеми складскими операциями в режиме реального времени — от приемки до отгрузки. В частности, это включает комплектацию как штучного, так и весового товара, сборку крупных заказов несколькими комплектовщиками одновременно, весовой контроль укомплектованных паллет, а также автоматическую выдачу паллетных ярлыков комплектовщикам и формирование заданий. Это поможет существенно повысить скорость и точность выполнения складских операций, минимизировать количество ошибок и значительно улучшить общую эффективность работы склада. По оценкам сотрудников «АйВокс», использование GOLAS позволяет повысить производительность на 20%, а точность сборки –до 99,9% за счет исключения ошибок и отсутствия необходимости в последующем ручном контроле.

«Партнерство с ГК «КОРУС Консалтинг» позволит объединить наши компетенции и экспертизу. В условиях растущего спроса на надежные и гибкие отечественные ИТ-продукты, наша общая задача — предложить крупному бизнесу решения, полностью отвечающие запросам рынка. Уверен, что обширный опыт «КОРУС Консалтинг» в логистике и актуальность современных голосовых технологий для автоматизации складских процессов помогут компаниям достичь максимальной эффективности», — сказал Илья Иванов, генеральный директор ООО «АйВойс».

«Предлагать актуальные ИТ-решения в логистике – наша стратегическая цель. Поэтому мы всегда тщательно относимся к выбору партнеров, отдавая предпочтение наиболее востребованным на рынке решениям. Интеллектуальные голосовые технологии Golas дополнят нашу продуктовую линейку, направленную на повышение эффективности работы склада. Решение помогает оптимизировать процессы в распределительных центрах, и сокращает расходы на складские операции», - сказала Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».