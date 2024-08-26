DPD в России внедряет электронную транспортную накладную

DPD в России переходит на электронные транспортные накладные (ЭТрН), идя в ногу с требованиями рынка и законодательными инициативами. Завершён проект, в рамках которого уже переведена на ЭТрН значительная часть направлений (включая самые загруженные маршруты). Этот шаг направлен на оптимизацию затрат и повышение соответствия требованиям российского законодательства, планирующего внедрение ЭТрН в логистическую отрасль с 2025 г.

Для логистических операций по всей России DPD, как и многие другие компании, ранее преимущественно использовала бумажные транспортные накладные (ТН), что влекло за собой расходы на печать бумажных транспортных накладных, а также хранение и уничтожение бумажных архивов.

Переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) для перевозок логистических грузов между Москвой и региональными хабами, а также для внутрирегиональных перевозок в Южном регионе, принесет значительные преимущества. Экономия расходов от использования транспортных накладных в бумажном виде при запуске ЭТрН по всей компании составит свыше 80%.

«Во-первых, это позволит достичь значительной экономии за счет сокращения административных расходов и ускорения документооборота. Во-вторых, внедрение ЭТрН позитивно скажется на экологии – использование электронных документов существенно уменьшит потребление бумаги, что будет содействовать сокращению вырубки лесов и снижению углеродного следа. Инициатива по переходу на ЭТрН имеет большой потенциал не только для оптимизации логистических процессов, но и для охраны окружающей среды», – сказал руководитель проекта по внедрению ЭТрН DPD в России Вячеслав Ржанинов.

Использование ЭТрН дает множество преимуществ. Накладная всегда под рукой у водителя в смартфоне, и ему не придется носить с собой бумажный оригинал или копию. Экспедитор в любой момент может открыть электронную версию накладной, внести правки или оставить комментарии по разгрузке и погрузке. Подписать такую накладную можно одним нажатием кнопки.

DPD продолжит развитие проекта по введению электронной транспортной накладной, чтобы полностью подготовиться к запуску национальной цифровой транспортно-логистической платформы в 2025 г.