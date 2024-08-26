CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice

Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с использованием протокола Exchange Web Services (EWS). Кроме того, в коробочной версии продукта AMail 1.4.1 пользователям доступна функция отложенной от-правки писем. Также существенно улучшено быстродействие почтового клиента, что повышает комфорт работы с ним. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Главное новшество в клиенте корпоративной почты AMail 1.4.1 — поддержка протокола Exchange Web Services (EWS). Благодаря этому пользователи могут полноценно работать с задачами с синхронизацией в Microsoft Exchange через протокол EWS. В новой версии кли-ента доступна синхронизация задач между всеми устройствами, поддержка вложений и ста-тусов, категорий и сроков выполнения задач.

Также в коробочную версию AMail 1.4.1 добавлена функциональность отложенной отправки писем. Теперь пользователи могут настраивать доставку отдельных сообщений в запланированные время и даты. Помимо этого, можно указать периодичность и количество повторов отправки отложенного письма.

Изменения затронули и быстродействие продукта. В AMail 1.4.1 оптимизирована работа с внутренней базой данных и взаимодействие с MS Exchange. Так, скорость синхронизации папок увеличилась в три раза, что повысило отзывчивость интерфейса и сделало использова-ние программы более удобным.

По просьбам клиентов в новую версию продукта вошли функции, которых не хватало пользователям для комфортной работы. Например, в версии AMail 1.4.1 появилась возможность запланировать событие без участников.

Помимо новинок в релиз добавлены исправления, в частности, команда разработчиков ис-ключила факторы, влияющие на кодировку и специальные символы в названии файлов из вложений. Клиенты смогли оперативно рассказать об ошибке через круглосуточную службу технической поддержки ALMI Partner. В свою очередь, команда разработчиков в кратчайшие сроки внесла в продукт исправления.

«Обратная связь от пользователей и комфортное использование решений — основной ориентир для нас при развитии программного обеспечения ALMI Partner. Каждую версию продукта мы стремимся сделать еще более удобной и стабильной. Функциональность релиза AMail 1.4.1 позволит клиентам использовать всю широту возможностей сервера MS Exchange в части работы с задачами. А улучшенное быстродействие и дополнительные функции помогут организовать более эффективную работу пользователей с почтовым приложением», — сказал Станислав Орлов, технический директор ALMI Partner.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Россия начала использовать в зоне СВО портативный анти-БПЛА комплекс «Чистюля»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS