ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice

Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с использованием протокола Exchange Web Services (EWS). Кроме того, в коробочной версии продукта AMail 1.4.1 пользователям доступна функция отложенной от-правки писем. Также существенно улучшено быстродействие почтового клиента, что повышает комфорт работы с ним. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Главное новшество в клиенте корпоративной почты AMail 1.4.1 — поддержка протокола Exchange Web Services (EWS). Благодаря этому пользователи могут полноценно работать с задачами с синхронизацией в Microsoft Exchange через протокол EWS. В новой версии кли-ента доступна синхронизация задач между всеми устройствами, поддержка вложений и ста-тусов, категорий и сроков выполнения задач.

Также в коробочную версию AMail 1.4.1 добавлена функциональность отложенной отправки писем. Теперь пользователи могут настраивать доставку отдельных сообщений в запланированные время и даты. Помимо этого, можно указать периодичность и количество повторов отправки отложенного письма.

Изменения затронули и быстродействие продукта. В AMail 1.4.1 оптимизирована работа с внутренней базой данных и взаимодействие с MS Exchange. Так, скорость синхронизации папок увеличилась в три раза, что повысило отзывчивость интерфейса и сделало использова-ние программы более удобным.

По просьбам клиентов в новую версию продукта вошли функции, которых не хватало пользователям для комфортной работы. Например, в версии AMail 1.4.1 появилась возможность запланировать событие без участников.

Помимо новинок в релиз добавлены исправления, в частности, команда разработчиков ис-ключила факторы, влияющие на кодировку и специальные символы в названии файлов из вложений. Клиенты смогли оперативно рассказать об ошибке через круглосуточную службу технической поддержки ALMI Partner. В свою очередь, команда разработчиков в кратчайшие сроки внесла в продукт исправления.

«Обратная связь от пользователей и комфортное использование решений — основной ориентир для нас при развитии программного обеспечения ALMI Partner. Каждую версию продукта мы стремимся сделать еще более удобной и стабильной. Функциональность релиза AMail 1.4.1 позволит клиентам использовать всю широту возможностей сервера MS Exchange в части работы с задачами. А улучшенное быстродействие и дополнительные функции помогут организовать более эффективную работу пользователей с почтовым приложением», — сказал Станислав Орлов, технический директор ALMI Partner.