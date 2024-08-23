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Завод «Фиолент» сократил расходы на документооборот с помощью Directum RX

Бизнес-партнер Directum, компания «МайТэк», за 2,5 месяца завершила работы по внедрению отечественной информационной системы. По итогам проекта ведущий российский производитель профессионального и бытового электроинструмента «Фиолент» структурировал работу своих сотрудников и ускорил бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате внедрения Directum RX на заводе «Фиолент»: перевели документооборот в электронный вид; сформировали цифровой архив входящих, исходящих и внутренних документов; улучшили качество обслуживания клиентов за счет быстрого доступа к информации, связанной с их запросами; повысили прозрачность бизнес-процессов благодаря возможности отследить каждый этап выполнения задачи.

Выстроить работу удалось с помощью решения «Финансовый архив» от Directum. На его основе было сформировано единое хранилище электронных и бумажных документов, отслеживаются факты подписания, проводятся оперативный сбор и выгрузка необходимой информации по запросам контролирующих органов.

В планах завода «Фиолент» — дальнейшее расширение функциональности системы.

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