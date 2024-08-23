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В Московской области запустили сервис по вывозу ненужных вещей

На региональном портале госуслуг запустили сервис по вывозу ненужных вещей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы знаем, чтобы правильно утилизировать бытовую технику, ее нужно самому отвезти в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Благодаря новому сервису на региональном портале избавиться от ненужных вещей можно быстро и просто. Все, что требуется, – оформить онлайн-заявку», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться на портале. При оформлении заявки следует выбрать предмет для вывоза: это может быть как мелкая мебель, так и чугунная ванна. После этого необходимо указать адрес, подходящие дату и время, а также добавить контакты.

Специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения заявки и согласования сроков вывоза. Если предмет будут вывозить бесплатно, специалисты отключат технику от электросети и водопровода. Предварительно потребуется демонтировать предмет.

«Сервис удобен тем, что вывезти можно разные вещи – от старой мебели или техники до автомобиля. А заявка оформляется онлайн в пару кликов», – отметила Надежда Куртяник.

Крупногабаритную технику и предметы из металлов можно вывезти бесплатно. Мебель, изделия из дерева или макулатура утилизируются на платной основе. Стоимость вывоза можно уточнить на странице сервиса.

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