«Ростелеком» в Арктическом регионе расширяет цифровую систему весогабаритного контроля

«Ростелеком» расширяет присутствие цифровой системы весогабаритного контроля (ВГК) на дорогах Ямала. В 2024 г. на территории округа заработают два новых автоматических пункта ВГК — на участках дорог Лабытнанги–Харп и Правохеттинский–Надым. Контроль за соблюдением норм по весу и габаритам грузовых транспортных средств необходим, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия — перевес негативно влияет на срок его службы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Монтаж новых комплексов станет продолжением крупного пилотного проекта по обеспечению эффективного контроля за соблюдением правил дорожного движения и грузоподъемностью автомобилей в ЯНАО: 2023 г. в регионе были построены и введены в эксплуатацию сразу девять автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Виктор Горбунов, заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: «Цифровая система весогабаритного контроля — важный и нужный для Ямала проект. Его цель — снизить количество сверхнормативного транспорта в регионе и увеличить срок службы дорожного полотна. Все ранее установленные в округе автоматические пункты работают исправно в круглосуточном режиме. Они измеряют весогабаритные параметры автомобилей без остановки транспортных средств. При выявлении нарушений ''Ространснадзор'' выносит постановления на основании которых принимаются меры в отношении владельцев автомобилей».

Строительство новых пунктов весогабаритного контроля уже началось. Специалисты подготовили фундамент, сейчас возводят металлоконструкции и опоры наружного освещения. Параллельно строительные бригады проводят работы по электроснабжению участков. Следующий этап — капитальный ремонт дорожного полотна. Затем начнется монтаж дорожных датчиков, вычислительных модулей и лазерных детекторов.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»: «Два новых пункта весогабаритного контроля будут запущены в эксплуатацию в тестовом режиме этой осенью. Сценарий по реализации масштабного проекта нами уже отработан до мелочей. В прошлом году ''Ростелеком'' за рекордно короткое время установил в округе сразу девять цифровых комплексов. Важно отметить, что стройка всех объектов велась одновременно и была завершена в срок. При необходимости цифровую систему весогабаритного контроля можно легко расширить. Например, всего один дополнительный модуль позволит выявлять автомобили, находящиеся в розыске».

Проект по созданию на Ямале цифровой системы весогабаритного контроля реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».