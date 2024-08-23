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«Рег.ру» за год привлек 5 тыс. клиентов на облачную платформу

За год в облачную платформу «Рег.ру» перенесли свои проекты более 5 тыс. российских компаний. Основная категория заказчиков — представители среднего и малого бизнеса России. Об этом CNews сообщили представители «Рунити»,

Хостинговый и облачный провайдер «Рег.ру» зафиксировал 5 тыс. активных пользователей обновленной облачной платформы по итогам первого года работы. В облаке «Рег.ру» разместили свои проекты в большей степени ИT-компании и e-commerce проекты. Среди других заказчиков — представители госорганизаций, финансовые корпорации, а также субъекты МСП. Увеличилось число клиентов, которые используют облако для инфраструктурных задач, размещения внутренних корпоративных сервисов, финансовых и CRM-систем, высоконагруженных eсom-проектов, а также для тестирования и внутренней разработки. Прирост среднего чека за год составил 19,82%.

Большая часть проектов сегодня размещена в публичном облаке «Рег.ру». Среди популярных направлений: IaaS, DBaaS и резервное копирование в облаке. Всего за год компания выпустила более 200 продуктовых релизов. Среди наиболее важных: запуск гибкой конфигурации ресурсов облака, Managed Kubernetes, DBaaS MySQL и PostgreSQL, floating IP. А также одной из первых на рынке анонсировала производительные облачные серверы на базе AMD EPYC.

За год «Рег.ру» также модернизировал и расширил программно-аппаратную базу облачной платформы. Скорость трафика между виртуальными серверами, подключенными к одной приватной сети, достигает 1 Гбит/с. Скорость исходящего трафика в интернет через публичный IP-адрес выросла до 350 Мбит/с. Сеть ЦОД компании увеличилась до четырех дата-центров уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге. А в ближайшее время планируется ввод в промышленную эксплуатацию новой локации в Самаре.

«Пользователи стали активнее переходить с классических VPS на OpenStack, многие оценили DBaaS — популярность продукта ежемесячно растет в среднем на 27%. С развитием нашей сети ЦОД клиенты стали чаще резервировать свои проекты в разных регионах. Например, около 20% клиентов предпочитают использовать новую локацию в Санкт-Петербурге, а 3% — несколько площадок одновременно», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

Общая клиентская база облачных сервисов «Рег.ру» составляет 20 тыс. активных пользователей. В июне 2023 г. компания объявила о перезапуске собственной облачной платформы на базе технологии OpenStack. Сегодня облако «Рег.ру» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру. Платформа предназначена для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов, а также размещения ИТ-инфраструктуры для крупного, среднего и малого бизнеса.

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