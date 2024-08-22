Создание RAG-бота доступно в новой версии no-code платформы от BSS

Dialog Composer (DC) — инструмент, с помощью которого можно самостоятельно, без подключения вендора, создавать и настраивать сценарии для ботов. В новой версии DC-2.11. доработан и упрощен дизайн сервиса, а также добавлены новые функции и генеративный искусственный интеллект, помогающие создавать более персонализированные схемы автоматизированного взаимодействия клиентами. Об этом CNews сообщили представители BSS.

При доработке платформы учитывали запросы ее пользователей. Первое, что становится заметно — новая цветовая гамма. Появились приятные и гармоничные мягкие оттенки синей палитры, помогающие работать продуктивнее. А за счет замены надписей на иконки меню стало более компактным и читабельным.

В новой версии можно создавать элементы сценария (ноды) с мгновенным переходом в режим редактирования, что экономит время при создании бота и делает работу в новом интерфейсе более дружественной. Реализован быстрый ввод текста для ответов бота, улучшены возможности работы с предзаписанными промптами, поиск по названию нужной аудиозаписи, группировка элементов из выпадающего списка. Все это позволяет редактировать сценарии в несколько кликов и существенно ускоряет весь процесс создания бота.

Также заказчик может самостоятельно регулировать высоту голоса бота и скорость синтеза, решая, что ассистент произнесет быстрее или медленнее. Ранее для такой корректировки нужно было привлекать инженеров со стороны вендора.

А еще можно задавать для текста каналы коммуникации, гибко настраивая ответы робота в мессенджерах и на сайтах заказчика. Появилась возможность пользователю платформы самостоятельно настраивать чувствительность Voice Activity Detection (VAD — технологии, позволяющей игнорировать периоды тишины или фонового шума, экономя вычислительные ресурсы и ускоряя процесс обработки данных. Пользователи могут выбрать уровень звука, который нужно распознать, чтобы исключать запись фоновых шумов.

Для каждого элемента сценария можно настраивать альтернативные тексты. Если клиент первый раз попадает в ноду, то бот отвечает первой репликой, при повторном попадании используются дополнительные варианты.

«В новой версии мы собрали обратную связь от наших пользователей, а также учли актуальные технологические тренды. На мой взгляд, обновление получилось прорывным с точки зрения реализации новых возможностей. Особенно хочу отметить возможность создание RAG-ботов, генерирующих ответы с помощью LLM-моделей», — сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

Он подчеркнул, что BSS реализует свои собственные LLM-модели для использования в контуре заказчика, но может подключать и сторонние, например, от «Яндекса» или Сбербанка. Клиент получает все возможные настройки для корректной работы такого бота: управление промптом, выбор модели, уровень соответствия вопроса клиента и информации в гайдах.

«Бот точно не будет использовать стороннюю информацию: ответит только по тем документам, которые вы ему покажете. Мы прописали в коде запрет на использование данных из других источников. Также бот не отдаст в стороннюю модель конфиденциальную информацию от клиента. Это гарантировано тем, что мы обращаемся или к локальным LLM без доступа к интернету, или удаляем из вопросов клиентов личную информацию при работе с облачными генеративными моделями», — сказал Крушинский.