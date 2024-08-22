Sitronics Group внедрит отечественную ERP-систему в ГК Natura Siberica

Российская ИТ-компании Sitronics Group приступила к реализации первого этапа работ по внедрению ERP-системы для отечественного производителя натуральной и органической косметики Natura Siberica. Программный комплекс объединит производственные площадки заказчика, распределительный центр и центральный офис, занимающийся продажами и управлением.

Задача Sitronics Group – создать единую автоматизированную систему управления для обеспечения сквозной автоматизации бизнес-процессов на всех уровнях управления Natura Siberica.

Команда ИТ-компании приступила к внедрению системы «1С:ERP.Управление холдингом», которая должна модернизировать и объединить информационные системы, реализовать сквозную прослеживаемость материальных потоков, детализировать учет для интеграции с ГИС «Честный Знак», которая потребуется в ближайшем будущем, а также повысить общий уровень автоматизации в периметре предприятий и активов заказчика.

Проект будет реализован в три этапа.

В рамках первого осуществляются создание прочного фундамента целевой архитектуры систем. Будут автоматизированы основные бизнес-процессы заказчика – управление нормативно-справочной информацией, закупочная деятельность, управление продажами, сквозной расчет себестоимости сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, производство. Кроме того, архитектура первого этапа предусматривает внедрение типового функционала в модуле «Казначейство», а также создание интеграций с необходимыми сторонними системами.

Фокус второго – автоматизация наиболее важных и высоконагруженных процессов заказчика: оперативное планирование, ценообразование, контроль качества, а также развитие функционала первой очереди.

Ключевым результатом третьей очереди станет реализация прослеживаемости не только материальных, но и финансовых потоков в рамках единой системы путем переноса бухгалтерского и налогового учета в целевую систему, а также развитие функционала бюджетирования и управленческой отчетности.

«ERP-система для производственного предприятия решает целый спектр задач - позволяет ускорить операции, упростить процессы и сделать их более прозрачными, а также эффективно консолидировать информацию. В итоге заказчик получает комплексный инструмент, который содействует достижению бизнес-целей и результатов», – сказал член правления, исполнительный вице-президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.

«Внедрение новой ERP-системы – логичный этап развития нашего бизнеса. Каждый день мы сталкиваемся с огромным объёмом аналитических данных, работаем в условиях ежедневных внешних и внутренних вызовов, которые требуют быстрых и качественных решений. Следуя современным трендам управления бизнес-процессами, мы идем на апгрейд существующих систем и реализуем его вместе с сильным партнером – одним из лидеров отечественного ИТ-рынка – компанией Sitronics Group», – отметил генеральный директор группы компаний Natura Siberica Сергей Быковских.