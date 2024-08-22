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Решения LDM помогли «Никотех» улучшить эффективность бизнес-процессов

«Никотех», сертифицированный партнер LDM (входит в холдинг Lansoft), подвел итоги годичного использования систем электронного документооборота LDM.Express и обмена кадровыми электронными документами между работодателем и сотрудниками LDM.КЭДО. Эти решения компания успешно внедрила в свою инфраструктуру в 2023 г. Также они включены в портфель продуктов, которые «Никотех» предлагает своим клиентам. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Переход на электронный документооборот с использованием программного обеспечения от LDM повлиял на улучшение качества обслуживания клиентов, повышение эффективности работы сотрудников, увеличение скорости принятия решений и обеспечение безопасности данных. Время обработки документов сократилось на 30 %, значительно уменьшилось количество ошибок, снизились затраты на бумажную документацию на 20 %.

LDM.Express позволяет принимать решения в режиме одного окна, разграничивать доступ к информации с помощью настроек, формировать отчеты и быстро согласовывать документы онлайн с любого устройства. LDM.КЭДО дает возможность значительно сэкономить на бумаге и логистике за счет перевода большей части кадровых документов в безбумажный формат. Вместе эти продукты закрывают кадровые и управленческие задачи, связанные с электронным документооборотом, исключают возможность потери или кражи документов, обеспечивают их безопасность.

Николай Васильченко, директор по развитию бизнеса «Никотех»: «Помогая клиентам внедрять решения LDM, мы оценили гибкость, масштабируемость и надежность платформы и поняли, что наш документооборот тоже нуждается в усовершенствовании. Включение СЭД и КЭДО в ИТ-инфраструктуру "Никотех" помогло решить ряд задач и сделать рабочие процессы удобнее и эффективнее».

Ксения Чупа, менеджер по развитию партнерской сети LDM: «"Никотех" — компания с более чем тридцатилетним опытом в сфере ИТ. Сотрудничество с ней — отличная возможность развивать рынок ИТ-услуг. Мы рады, что наши партнеры не только распространяют и внедряют наши решения, но и сами ими пользуются. Это подтверждает эффективность предлагаемых продуктов».

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