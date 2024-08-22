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МТС: цифровые технологии помогают исследовать мерзлотные грунты на Крайнем Севере

МТС сообщает о внедрении умных устройств для мониторинга вечной мерзлоты на территории Крайнего Севера. Более 100 интеллектуальных приборов помогают исследовать происходящие изменения грунтов в тундре и под объектами капитального строительства, тем самым предупреждать аварийные ситуации при эксплуатации и проектирований зданий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Устройства с встроенными SIM-чипами МТС, которые работают на базе технологий интернета вещей, измеряют температуру в мерзлотных слоях под социальными учреждениями и многоквартирными домами в городе Салехарде, а также на открытой местности вблизи поселков Ямбург и Новозаполярный. Показатели микроклимата автоматически передаются на специальную цифровую платформу, анализируются специалистами Научного центра изучения Арктики для оценки текущего состояния мерзлоты и построения прогнозных моделей. Для специалистов и всех заинтересованных лиц предусмотрен полный доступ к ресурсу, где отображаются объекты мониторинга с информацией по расположению скважин, возможностью отображения в виде графиков и экспорта полученных данных.

Полученные данные позволят оценивать текущее состояние мерзлых пород в естественной и антропогенной среде, строить прогнозные модели будущих изменений с учетом современных климатических трендов, интерпретировать спутниковые снимки, актуализировать современные карты. Это необходимо для качественного планирования и последующей безаварийной эксплуатации окружной инфраструктуры, возведенной на мерзлых грунтах.

«Возможности использования интернета вещей на нашей сети на Ямале очень широкие. Интеллектуальные устройства могут быть эффективны для измерения температуры, влажности не только в грунтах, но в учреждениях образования, культуры, в пищевой промышленности, в ЖКХ. Поскольку сеть NB-Iot обладает повышенной проникающей способностью, это позволяет устанавливать приборы учета в подземных сооружениях, за толстыми стенами, в подвальных помещениях домов. Причем устройства могут работать до 10 лет без замены батареи. Внедрение такой технологии позволяет существенно экономить человеческие ресурсы, финансы, грамотно оптимизировать работу коммерческим и государственным организациям», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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