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Цифровизация Внедрения
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Автоматизация пищевого производства с помощью системы EAM BOX NERPA для управления оборудованием и ТОиР.

Компания «Новософт» поставила NERPA EAM BOX для новосибирского производителя натуральных снеков и фруктовых батончиков «Белое Дерево». Программа будет использоваться для учета и управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на производственных мощностях предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

Готовая программа EAM BOX ﻿NERPA позволит компании решать следующие задачи: планирование и автоматизация цикличных задач по обслуживанию оборудования (например, ежемесячные и полугодовые проверки); добавление и контроль выполнения срочных ремонтных работ; создание и ведение графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР); управление заявками на ремонт, учет используемых материалов и запчастей; ведение полной истории всех ремонтных работ с указанием исполнителей и описанием выполненных задач.

NERPA EAM BOX будет использоваться не только ремонтными службами, но и другими смежными подразделениями предприятия, что улучшит взаимодействие между отделами и повысит контроль над состоянием оборудования.

Внедрение NERPA EAM ВОХ позволит полностью отказаться от использования Excel для учета оборудования и перейти на современную автоматизированную систему. Кроме того, система окажется полезной в процессе подготовки предприятия к ежегодным аудитам на соответствие стандартам безопасности продукции, таким как ГОСТ Р ISO 22000:2005 и FSSC 22000. NERPA EAM упростит представление необходимой информации аудиторам.

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