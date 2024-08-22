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568 российских сервисов для автоматизации недвижимости собрали эксперты DigitalDeveloper в новом проекте

Портал о цифровизации недвижимости DigitalDeveloper создал полную карту ИT-решений для девелоперов. Эксперты портала выделили 568 отечественных сервисов и поделили их на три категории: Проектирование и строительство, Продажи и Эксплуатация. Карта создана для того, чтобы девелоперы могли увидеть весь рынок сервисов, выбрать нужный продукт или заменить решения, которые перестали работать. Об этом CNews сообщили представители DigitalDeveloper.

За последние три года рынок недвижимости так и не обрел стабильность: ограничения, замедляющие работу на стройке, сложности в поставках материалов и оборудования, массовое импортозамещение, снижение спроса после отмены льготных ипотечных программ.

Для того, чтобы понимать, какие решения продолжают работать на рынке эксперты DigitalDeveloper провели аналитическую работу и собрали все сервисы для проектирования, строительства, продаж и эксплуатации многоквартирных домов на одну карту.

Отбор прошли платформы, которые имеют головной офис в России, ориентированы на девелопмент и МКД, продолжают работать и развиваться на данный момент. По сравнению с аналогичной картой 2021 г. количество сервисов увеличилось на 24%.

Решения распределили по трем сегментам: проектирование и строительство — 42%; продажи — 24%; эксплуатация — 33%. Всего 568 продуктов.

При помощи проверенных сервисов и ключевых выводов по рынку на карте видны потенциальные точки роста в конкретных сегментах.

«Уход иностранных вендоров во многом простимулировал увеличение рынка российских ИТ-решений. За последние два года появилось множество продуктов, покрывающих запросы девелоперского бизнеса на всех его этапах: от проектирования до эксплуатации. По нашему мнению, сейчас нет дефицита ИТ-решений, скорее остро стоит вопрос взаимной увязки этих решений и их совместимости между собой. В частности, на уровне государства сейчас ведётся работа по стандартизации технологий информационного моделирования, принимаются национальные стандарты, создаются единые шаблоны. Это позволит стимулировать взаимодействие участников строительного процесса и, несмотря на все различия используемых инструментов, упростить взаимоувязку продуктов, сократить потери данных. Если говорить о продуктах для продаж, то многие компании сейчас движутся в сторону экосистемности и разрабатывают целый комплекс продуктов для девелопмента, охватывающий максимальное количество задач, в том числе в продажах», — генеральный директор ООО «‎Цифровые технологии» Александр Лукьянов.

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