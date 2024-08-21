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«Текно» подтвердила совместимость решения «Терус» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Текно» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard (версии 13, 14, 15, 16) и решения «Терус».

«Терус» — это процессинговая система нового поколения на микросервисной архитектуре, разработанная с учетом потребности банков и финтех-компаний в импортозамещении. Данный продукт позволяет решать самый широкий спектр задач при построении собственной инфраструктуры для управления Эмиссионным и Эквайринговым бизнесом. В качестве холодного хранилища данных авторизационная и бэк-офисная системы «Терус» используют СУБД на основе PostgreSQL.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«От лица компании «Текно» мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из Postgres Professional за оперативность и консультационную поддержку во время тестирования совместимости наших продуктов. Благодаря этому стало возможным использование решения «Терус» в связке с отечественным поставщиком СУБД Postgres Pro, а также удалось достичь отличных результатов по производительности», — сказал директор по продажам компании «Текно» Станислав Домниковский.

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