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Студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина обучат информационной безопасности на «Эльбрусах» и операционных системах «Альт»

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с сентября 2024 г. начинается подготовка специалистов по обслуживанию компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус». Обновленные курсы вошли в программу обучения на кафедре безопасности информационных технологий (БИТ) факультета комплексной безопасности топливно-энергетических объектов (КБ ТЭК). Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Операционные системы для учебной лаборатории предоставила компания «Базальт СПО».

На новом оборудовании студентов будут обучать по трем направлениям: техническое обслуживание средств вычислительной техники и ИТ-инфраструктуры, развертывание системного и прикладного ПО; основы программирования; сборка программных пакетов.

В рамках дисциплины «Основы теории и организации ЭВМ» студенты научатся на компьютерах с процессорами «Эльбрус»: разворачивать операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция»; устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение; проводить техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры; обеспечивать информационную безопасность.

Также пройдут лабораторные работы по развертыванию операционных систем «Альт» на компьютерах на базе процессора «Байкал».

На курсе «Администрирование операционных систем» студенты смогут освоить основы программирования на языке C, технологию оптимизации программного обеспечения и сборку пакетов под «Эльбрус».

«В компаниях нефтегазовой отрасли активно внедряется российское оборудование, обслуживание которого требует специальных знаний. Для нашего вуза важно выпускать инженеров по информационной безопасности, готовых к работе с компьютерами на различных аппаратных платформах. А операционные системы семейства «Альт», благодаря открытому коду, позволяют подготовить универсальных специалистов, готовых к встрече с любой современной операционкой на ядре Linux», — сказал Антон Уймин, заведующий лабораториями «Сети и системы передачи информации» и «Продукты и решения «Базальт СПО» в РГУ нефти и газа им. Губкина. Он поблагодарил разработчиков «Базальт СПО» за подробные консультации и помощь в настройке операционных систем на новом оборудовании.

«Эльбрус» — единственные процессоры с российской архитектурой, разработанные компанией МЦСТ при участии Института электронных управляющих машин. Они используются в защищенных программно-аппаратных комплексах (ПАК), предназначенных для объектов стратегического значения и критической информационной инфраструктуры (КИИ).

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