Сеченовский Университет впервые в России проводит дистанционный мониторинг пациентов с ХОБЛ

На базе НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского Университета стартовал пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с ХОБЛ. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это прогрессирующее заболевание, при котором постепенно, но неуклонно снижается функция легких, и человеку день ото дня становится все труднее дышать. Сначала усиливается одышка, затем уменьшается физическая выносливость и работоспособность, вплоть до инвалидизации и летального исхода.

«Согласно мировой статистике, если 10 лет назад ХОБЛ занимала в пятую строку среди всех причин летальности, то сегодня она уже на третьем месте, сразу после заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсультов. «У нас в стране заболеваемость среди взрослого населения составляет примерно 7-8%, это, как минимум, десять миллионов, - сказал Сергей Авдеев, академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава России, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского Университета, - по причинам смертности ХОБЛ в России находится на 5-6 строках».

Каждое обострение у пациентов с ХОБЛ уносит часть функций легких, неуклонно снижая продолжительность их жизни. К сожалению, обострение может произойти в любой момент, и чтобы своевременно его предотвратить или экстренно госпитализировать пациента, их состояние нужно постоянно контролировать. Именно для предотвращения подобного сценария Сеченовский Университет запускает проект по дистанционному мониторингу. Помимо всего прочего, мониторинг позволит снизить нагрузку на медицинский персонал по ведению пациентов с ХОБЛ и на систему здравоохранения.

Технически мониторинг будет осуществляться следующим образом. Пациенту необходим смартфон, на который через портал «Госуслуги» устанавливается приложение «Гостелемед», разработанное индустриальным партнером Сеченовского Университета. Также пациент будет оснащен портативным карманным устройством, объединяющим в себе спирометр и пульсоксиметр. Это все, что нужно пациенту на время участия в мониторинге.

«Пациент два раза в день измеряет свои функциональные показатели. При этом параметры функции внешнего дыхания (объем форсированного выдоха за одну секунду, форсированную жизненную емкость легких, пиковую скорость выдоха) по плану измеряются только утром, сатурация и частота сердечных сокращений - два раза в день. Кроме того, у пациента есть возможность внеочередной передачи данных, например, в случае ухудшения самочувствия. Результаты автоматизировано посредством Bluetooth переносятся в приложение на смартфоне пациента. Также каждый вечер необходимо описать свои симптомы и раз в неделю оценить влияние ХОБЛ на качество своей жизни. Далее, все результаты измерений и тестов передаются из личного кабинета пациента в приложении «Гостелемед» в аналитический модуль системы. Таким образом, вся информация будет оперативно отображаться в личном кабинете врача «Платформы телемедицины и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья» «Гостелемед». Это позволит максимально быстро и точно оценить состояние пациента. «При негативной динамике показателей пациента система автоматически создаст оперативную консультацию с врачом, - сказал Сергей Авдеев, - в случае резкого ухудшения состояния пациент получит направление на госпитализацию».

«Пациенты с ХОБЛ, к сожалению, демонстрируют низкую приверженность рекомендациям врача, что объясняется их склонностью к депрессии и негативизации. Они, как правило, ведут устоявшийся нездоровый образ жизни, который можно переломить только в процессе постоянной работы, чтобы они чувствовали внимание и заботу к себе. «Мы надеемся, что внимание к пациентам в долгосрочной перспективе поможет им скорректировать свой образ жизни, - продолжает академик Авдеев, - данный результат по итогам мониторинга мы также рассчитываем получить. И это будет первый шаг в поле здоровьесбережения в работе с подобными тяжелыми пациентами».

Мониторинг будет проводиться в течение трех месяцев, так как период минимального наблюдения за пациентами с ХОБЛ после выхода из обострения составляет именно это время. Это самый важный период для прогнозирования дальнейшего течения болезни и позволяет определить: будет оно стабильным или произойдет утяжеление и прогрессирование заболевания.

«Мобильное приложение с интегрированным прибором - это персональный медицинский помощник пациента, обеспечивающий доступность квалифицированной помощи вне зависимости от местонахождения больного, - сказала Валерия Кузоватова, директор департамента развития клинических и образовательных проектов Сеченовского Университета, - автоматизированное рабочее место врача за счет обработки показателей по заданным алгоритмам позволяет своевременно выявлять риски и реагировать на ухудшение состояния пациента в режиме реального времени. Следующий шаг –применение инструментов ИИ для обработки полученных массивов данных с целью выйти на систему поддержки принятия врачебных решений, разработать более точные и эффективные тактики лечения, адаптированные к конкретным особенностям каждого пациента».

В дальнейшем на основе результатов проведения мониторинга Сеченовским Университетом будут разработаны рекомендации, которые впоследствии могут стать базой для разработки подобного мониторинга и внедрения его в систему ОМС.

Проект дистанционного мониторинга пациентов с ХОБЛ реализуется в рамках программы развития Сеченовского Университета и стратегического проекта «Сеть развития лучших практик в медицине, науке, образовании».