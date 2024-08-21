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Портал для Service Desk и ускорение работы пользователей — новый релиз платформы Citeck от компании SL Soft (ГК Softline)

В релизе 2024.7 российской Low-Code платформы Citeck обновлен модуль Service Desk — в нем реализован портал для внешних пользователей. Также релиз включает ряд улучшений, призванных сделать совместную работу еще удобнее. Таком образом, ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Модуль Service Desk, представленный Citeck осенью 2023 г., получил развитие: в нем появился портал технической поддержки. На нем внешние пользователи могут создавать обращения, отслеживать их статус, просматривать историю работы с заявкой, вложения и комментарии, в том числе по закрытым обращениям, а также могут вести переписку через комментарии и обмениваться файлами со специалистами технической поддержки. Портал непрерывно взаимодействует с основным экземпляром системы (отображает новые обращения, синхронизирует комментарии с обеих сторон, отправляет уведомления и т.д.), при этом не дает внешним пользователям доступ к каким-либо данным вне модуля. Обновление позволяет использовать платформу Citeck для импортозамещения Jira в качестве Service Desk (Jira — продукт зарубежной компании Atlassian, покинувшей российский рынок). Еще один аргумент в пользу Citeck – возможность донастройки портала с помощью No-Code инструментов.

Остальные обновления охватывают все модули платформы и направлены на ускорение работы пользователей при выполнении ими рутинных действий. В виджете «Комментарии» теперь можно упоминать других пользователей с помощью символа @ — отмеченный сотрудник моментально получит оповещение по почте. В групповых действиях, позволяющих выполнять операции сразу с несколькими объектами, появилась новая опция: система сама отправит ссылку на выгрузку нужных данных на указанный адрес электронной почты. Она пригодится, когда, например, нужно отправить отчет руководителю — теперь пользователь формирует отчет в системе и за пару кликов отправляет его адресату на почту, без скачивания файла и дополнительных манипуляций. Изменения коснулись и журналов — табличного представления документов, обращений, заявок и других объектов — при сохранении нового шаблона появилась возможность предоставить к нему доступ отдельным сотрудникам или их группам.

«Для нас важно, чтобы их взаимодействие с системой и друг с другом внутри системы было простым, удобным и быстрым. Поэтому мы стремимся не только развивать новую функциональность платформы Citeck, но и улучшать пользовательский опыт», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck, компания SL Soft.

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