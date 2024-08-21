CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными

Разработчик «Мегапьютер» и ИТ-интегратор «К2Тех» заключили стратегическое партнерство. В его рамках стороны будут совместно развивать и внедрять системы аналитики больших данных с учетом специфики отраслей и потребностей заказчиков. Цель сотрудничества – обеспечить российские компании комплексными решениями для анализа и управления данными в интересах бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Мегапьютера».

PolyAnalyst, фокусный продукт разработчика «Мегапьютер», представляет собой многофункциональную аналитическую систему. Платформа использует современные алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для обработки больших объемов данных. Инструменты для визуализации информации, построения предсказательных моделей и глубокого анализа позволяют выявлять тренды и закономерности, составлять прогнозы на основе накопленных данных, предвосхищать риски и увеличивать прибыль компании.

Последние пять лет ИТ-интегратор «К2Тех» активно развивает направление инновационных технологий. За это время компания реализовала более 30 проектов по созданию и внедрению решений и эксплуатируемых систем на базе искусственного интеллекта для заказчиков enterprise-сегмента из различных отраслей: государственные организации, ритейл, банки, добывающие и промышленные предприятия. Интеграция PolyAnalyst в проекты «К2Тех» позволит предложить функциональные продукты и повысить ценность данных для бизнеса. Также «К2Тех» будет принимать участие в развитии платформы и ее продвижении на рынке.

Алексей Русских, генеральный директор компании «Мегапьютер»: «Мы с радостью объявляем о нашем партнерстве и уверены, что совместные усилия помогут нашим клиентам не только усовершенствовать бизнес-процессы, но и значительно повысить эффективность использования данных».

Анна Смирнова, директор по технологиям ИИ «К2Тех»: «Сегодня мы наблюдаем быстрый переход к цифровой экономике и возрастающую роль аналитики в управлении бизнесом. В этих условиях важно объединить наш опыт с таким сильным игроком как «Мегапьютер», чтобы помогать компаниям выстраивать дата-стратегию и внедрять инструменты, которые будут эффективно справляться со стоящими перед заказчиком задачами, упростят процесс анализа данных и принятия решений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

YADRO выпустила большое обновление ПО для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024