«ЕвроХим» автоматизирует КЭДО с помощью технологий VK Tech

«ЕвроХим» переводит 30 тыс. сотрудников российского контура компании на кадровый электронный документооборот. Уже в 2025 г. КЭДО станет базовым сервисом для каждой компании группы. В 2024 году пилотные внедрения коснутся 4,5 тыс. сотрудников предприятий «МХК ЕвроХим», «ПГ Фосфорит», «ПротехИнжиниринг» и «ЕвроХим-БМУ». Партнером проекта выступает VK Tech. Решение VK HR Tek интегрируется с корпоративными ИТ-системами компании и позволяет сократить время и ресурсы на делопроизводство.

Обмен бумажными копиями документов в «ЕвроХиме» занимал несколько дней и требовал значительных расходов из-за работы в разных регионах страны. С помощью КЭДО сотрудники «ЕвроХима» могут подписывать необходимые документы онлайн: оформлять заявления на отпуск, справки, командировки, приказы и не только. КЭДО сократит процесс согласования документов до пяти минут и снизит затраты на логистику. Внедрение КЭДО позволит достичь значительной экономии времени как для сотрудников, так и для руководителей всех уровней и кадровых специалистов.

«КЭДО – это про людей и для людей. Внедрение электронного документооборота приведет к росту доступности корпоративных сервисов и повышению удовлетворенности наших сотрудников, а компания получит рост производительности труда, потому что люди перестанут тратить время на заполнение и передачу бумажных документов. Мы идем по проторенной дороге и будем использовать лучшие отраслевые практики», – сказал Андрей Костылев, директор по корпоративному развитию «ЕвроХима».

«Переход на КЭДО – важный проект для повышения эффективности и рентабельности процессов в компании. С одной стороны, он снижает время команд на рутину и освобождает ресурсы для стратегически важных задач. С другой – позволяет поддерживать ESG-инициативы. Для сотрудников переход тоже не становится барьером: инструменты платформы простые и интуитивно понятные, а эффект на работу – ощутимый. Для нас важно помочь «ЕвроХиму» перейти на VK HR Tek максимально бесшовно и комфортно. Для этого мы сформировали кросс-функциональную проектную команду, учитывающую потребности всех вовлеченных функций бизнеса», – отметил директор по развитию HR-сервисов VK Tech Михаил Юрьев.