АТОЛ подготовил свои ПО к новым требованиям маркировки

Компания АТОЛ, разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает о готовности своих программных обеспечений и устройств к новым правилам продажи молочных товаров и воды для малых торговых сетей. Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

Согласно постановлению Правительства России №1944, с первого сентября 2024 г. проверять код маркировки на упакованной воде и молочной продукции перед продажей обязаны продавцы, у которых менее 50 торговых объектов. Результат проверки должен быть передан в составе чеке.

Программные обеспечения Frontol и Sigma позволят проверять данные маркировки товаров перед продажей, фиксировать результат проверки в чеке, контролировать соблюдение минимальных и максимальных цен (МРЦ и ЕМЦ), а также автоматически проверять срок годности.

Таким образом, магазины любого размера смогут своевременно и без лишних усилий подготовиться к нововведениям первого сентября 2024 г.

Евгения Мячкова, руководитель проектов по маркировке АТОЛ: «Мы продолжаем работать над тем, чтобы программные решения АТОЛ соответствовали актуальным требованиям рынка и помогали клиентам эффективно управлять бизнесом. Наша готовность к новым правилам маркировки молочной продукции и воды, а также интеграция с системой «Честный Знак», — еще один шаг в этом направлении».