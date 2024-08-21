CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«АНТ-ЦС» автоматизировала работу макаронной фабрики

Компания «АНТ-ЦС» внедрила ERP-систему управления одного из ведущих российских предприятий по производству макаронных изделий. Система позволяет автоматизировать мониторинг показателей, бухгалтерский учет, закупки, отношения с поставщиками, а также управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS). Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

В результате внедрения решений «АНТ-ЦС» предприятию удалось уменьшить время получения продукции на склад при осуществлении закупок до 50%. Также макаронная фабрика получила механизм обнаружения резервов, снижения себестоимости и расчета скидок по действующим акциям.

«В конце 2022 г. производитель макаронных изделий обратился с запросом на создание новой информационной системы, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы. Мы прежде не работали с пищевой промышленностью, но наши решения были востребованы у энергетических и машиностроительных компаний. Поскольку принципы автоматизации распространяются на все предприятия, вне зависимости от производимой продукции, мы использовали свои наработки при внедрении ERP-системы для макаронной фабрики», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

В рамках реализации проекта «АНТ-ЦС» настроила и внедрила отраслевое программное обеспечение, а также обучила персонал пищевого предприятия работе с системой, созданной для компании. В настоящее время специалисты «АНТ-ЦС» осуществляют поддержку работы системы и оказывают консультационную поддержку сотрудникам макаронной фабрики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

YADRO выпустила большое обновление ПО для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024