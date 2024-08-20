CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

VK WorkSpace обновила мессенджер для бизнеса

В мессенджере VK WorkSpace появились новые функции, включая создание и систематизацию папок, архивацию и закрепление чатов, управление уведомлениями и не только. Новые инструменты доступны в SaaS и On-premises версиях сервиса. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь пользователи могут временно отключать уведомления в определенных чатах и каналах, чтобы сконцентрироваться на текущих задачах и вернуться к ним позже. Функция архивации была внедрена для временного скрытия диалогов без их удаления. Это особенно полезно при завершении обсуждения в группах, когда информация может понадобиться позже.

Кроме того, были интегрированы папки, которые позволяют пользователям организовать свои чаты по различным категориям и темам и тем самым упростить навигацию внутри мессенджера. А благодаря функции закрепления можно оставить до десяти чатов вверху списка каждой папки, что облегчит отслеживание важных сообщений и напоминаний.

В SaaS-версии мессенджера появилась возможность расшифровки голосовых сообщений. Это будет актуально для тех, кто предпочитает текстовый контент аудиовизуальному.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

ФСБ и МВД обсуждают создание в России реестра белых хакеров

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Что такое настоящая цифровая трансформация банков

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024