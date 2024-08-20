Технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform

Компании «Даком М» и «Флант» объявляют о технологической совместимости отечественной платформы виртуализации SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform. Это сотрудничество направлено на создание комплексного решения для управления облачными ресурсами, которое обеспечит пользователям высокую степень гибкости, масштабируемости и безопасности. По результатам тестовых испытаний получен официальный сертификат совместимости продуктов SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Корпоративная облачная платформа SpaceVM, которая предлагает виртуализацию для отечественных пользователей, теперь будет работать с Deckhouse Kubernetes Platform, известной разнообразным функционалом управления контейнерами. Подтвержденная совместимость продуктов позволит организациям развертывать и управлять приложениями в облаке.

«Сотрудничество с Deckhouse — это важный шаг для нас. Мы стремимся предоставить нашим пользователям лучшие инструменты для работы с облачными технологиями, и интеграция с Deckhouse полностью соответствует этой цели. Это партнерство позволяет нам объединить мощные возможности виртуализации SpaceVM с передовой платформой управления контейнерами — Deckhouse Kubernetes Platform, что существенно оптимизирует процессы внедрения и администрирования облачных приложений. Мы уверены, что совместное использование наших технологий не только повысит эффективность бизнес-процессов заказчиков, но и обеспечит им необходимую гибкость и безопасность в условиях современного рынка», — отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

Технологическая совместимость отечественной платформы виртуализации SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform представляет собой важный шаг для российских компаний, стремящихся к эффективному управлению своими ИT-ресурсами. С учетом растущего спроса на контейнеризацию, который ежегодно увеличивается на 30%, и того факта, что более половины опрошенных российских компаний уже используют Kubernetes, технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform будет как никогда актуальна для российского бизнеса. Она позволит компаниям развертывать и управлять приложениями в облачной среде, обеспечивая при этом высокую степень безопасности и соответствия требованиям регуляторов. Это особенно актуально в условиях, когда многие иностранные вендоры покинули рынок, и предприятия ищут альтернативы, способные удовлетворить их потребности.

Объединение возможностей SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform поможет снизить порог входа для организаций, которые еще не полностью освоили технологии контейнеризации. Согласно исследованию «Флант», из 100 опрошенных компаний 15% респондентов не понимают, как Kubernetes может быть полезен, а 22% не задумывались о его внедрении. Упрощение процессов развертывания и управления кластерами Kubernetes, а также доступ к поддержке на русском языке от самих вендоров создадут дополнительные преимущества для пользователей. Это не только повысит эффективность работы ИT-команд, но и позволит компаниям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке, снижая затраты и ускоряя разработку новых продуктов.

«Мы стремимся, чтобы наш флагманский продукт, Deckhouse Kubernetes Platform, отвечал всем ключевым запросам бизнес-пользователей, помогая им сосредоточиться на развитии новых продуктов и сервисов и избавляя от рутинных ИТ-задач по управлению контейнерами. Технологическая совместимость со SpaceVM откроет перед российскими компаниями новые возможности по развертыванию приложений в облачной среде, что даст бизнесу огромное преимущество с точки зрения скорости, гибкости и масштабируемости цифровых решений», – сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse.